Rookie Pedro Acosta fühlt sich bereit: "Könnte besser oder schlechter sein"

Als einziger Rookie im MotoGP-Feld muss Pedro Acosta (Tech3-GasGas) vordergründig Erfahrung sammeln. Abgesehen von dem Testtag Ende November in Valencia hatte er sechs Tage in Sepang und zwei in Lusail zur Vorbereitung. Der Spanier sieht sich auf Kurs, setzt die Erwartungen aber realistisch an.

"Das Fragezeichen vor diesem Test war", sagt Acosta über den Katar-Test, "wie schnell kann ich mich auf diese neue Strecke einstellen. Es war recht gut. Nach sechs Tagen in Malaysia hatte ich 0,6 Sekunden Rückstand und in Katar am ersten Tag 0,8. Das ist gar nicht so viel."

"Auf der einen Seite ist es schwierig, weil ich mehr Zeit als die anderen Fahrer brauche, um die Linien zu verstehen und wie ich fahren muss. Auf der anderen Seite habe ich mehr Erfahrung als in Sepang. Wenn ich in die Box komme, dann weiß ich, was verändert werden muss."

Acosta spulte auch in Katar ein umfassendes Pensum ab. 73 Runden am ersten Tag und 72 am zweiten. Im Fokus stand am zweiten Tag auch eine komplette Rennsimulation über 22 Runden. Sie war wichtig, um Reifenmanagement und Motor-Mappings zu verstehen.

"Ich habe mit den Benzin-Mappings gearbeitet, um diese Dinge zu verstehen", sagt der Moto2-Weltmeister, denn diese Aspekte unterscheiden sich deutlich von den kleinen Klassen. "Meine Pace war in diesen 22 Runden auch toll."

Acostas Durchschnittszeit war ungefähr drei bis vier Zehntelsekunden langsamer als im Vorjahr bei Fabio Di Giannantonio, als dieser zum Sieg gefahren ist. Dienstagabend fuhr Acosta auch zwei Qualifying-Versuche. Diesbezüglich fehlt noch etwas Zeit.

"Die Zeitattacke bin ich etwas zu spät gefahren, aber ich habe mich trotzdem um eine halbe Sekunde gesteigert." Mit 1:52.046 Minuten hatte Acosta 1,1 Sekunden Rückstand auf die Spitze und belegte Platz 15.

Acosta arbeitete auch mit der Aerodynamik und an der Kupplung Foto: Motorsport Images

"Gegen Mittag war ich Fünfter, aber dann haben alle aufgedreht. Sie wissen, was sie zu tun haben. Bei der Pace kann ich dabei sein, aber wenn sie einen neuen Reifen montieren, können sie eine halbe Sekunde schneller werden."

"Das wissen wir, müssen wir akzeptieren und müssen wir verbessern." Das Qualifying ist also noch ein Bereich, an dem Acosta arbeiten muss. Insgesamt ist er mit seiner Saisonvorbereitung zufrieden. Er fühlt, dass er an einem guten Startpunkt angelangt ist.

"Ich würde natürlich gerne weiter vorne sein, aber das kann man sich nicht aussuchen. Ich bin zufrieden, weil wir die Pace verbessert haben. Es könnte besser oder schlechter sein. Acht Testtage sind nicht genug, wenn man an die Erfahrung der anderen Fahrer denkt."

"Ich denke, wir müssen zufrieden sein. Ich habe viel gelernt, aber es ist noch ein weiter Weg." Und was wäre ein realistisches Ziel für den ersten Grand Prix? "Ich weiß es nicht. Es hängt alles von Freitagnachmittag und vom Qualifying ab."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.