Rossi: "Bagnaia braucht nicht Marquez im Team, um seine Stärke zu beweisen"

Das Teamduell im MotoGP-Werksteam von Ducati verspricht ab der Saison 2025 ein Leckerbissen zu werden. Francesco "Pecco" Bagnaia - aktuell zweimaliger MotoGP-Weltmeister - bekommt für die neue Saison (und die darauffolgende Saison 2026) keinen Geringeren als Marc Marquez - aktuell sechsmaliger MotoGP-Weltmeister - als Teamkollegen.

Seit feststeht, dass Marquez, und nicht etwa Jorge Martin, der neue Bagnaia-Teamkollege wird, gibt es unterschiedliche Reaktionen. Einer, von dem bislang wenig bis gar nichts dazu zu hören war, das ist Valentino Rossi. Jetzt aber meldet sich auch "The Doctor" zu diesem Thema zu Wort.

Mit Bagnaia verbindet Rossi eine Freundschaft, ist "Pecco" doch einer der ersten Mitglieder in der von Rossi und Kumpel "Uccio" ins Leben gerufenen VR46-Fahrerakademie. Mit Marquez hingegen verbindet Rossi eine Rivalität, die seit fast neun Jahren besteht. Sie nahm mit dem berühmten Sepang-Clash 2015 ihren Anfang und sah später weitere Höhepunkte, wie etwa den Termas-Clash 2018 oder den verweigerten Handschlag in Misano 2018.

Mit Blick auf das Teamduell im Ducati-Werksteam ab der Saison 2025 sagt Rossi gegenüber GPOne: "Es wird mit Sicherheit schwierig für Bagnaia, denn er bekommt ein sehr unbequemen Teamkollegen. Dass Marc ins Team kommt, das war für alle ein bisschen überraschend: für mich, für 'Pecco' und nicht zuletzt auch für [Jorge] Martin."

Auf welchen der beiden Ducati-Werkspiloten ab 2025 "The Doctor" Rossi setzen wird, das dürfte klar sein. So sagt er über seinen Schützling "Pecco" Bagnaia: "Ich glaube, dass er alles hat, um gegen [Marquez] bestehen zu können."

Valentino Rossi mit "Pecco" Bagnaia bei dessen WM-Titelgewinn 2023 Foto: Dorna Sports

Marc Marquez: "Wenn ich 'Pecco' wäre ..."

Während sich Rossi wenig begeistert darüber äußert, dass Marc Marquez als neuer Teamkollege von Bagnaia ins Ducati-Werksteam wechselt, wurde Marquez dieser Tage vom spanischen TV-Sender DAZN zu seiner eigenen Einschätzung befragt.

Wer wird sich 2025 im Ducati-Teamduell auf dann zwei GP25 durchsetzen? Foto: Motorsport Images

Das freilich ist schon geschehen. Als Bagnaia Ende Juni in Assen bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach der Marquez-Bekanntgabe befragt wurde, da sagte der Italiener in der MotoGP-Pressekonferenz in Anwesenheit von Marquez: "Für mich wird das einfach eine neue Herausforderung, nämlich einen neuen Teamkollegen zu schlagen. Das wird Spaß machen. Marc ist natürlich ein sehr cleverer Kerl, der ganz genau weiß, wie er sich im Team wird anpassen müssen, sodass wir vorankommen. Es wird ein neues Abenteuer."

Ob es daran lag, dass Marquez mit im Raum saß oder nicht: In Assen wählte Bagnaia seine Worte durchaus freundlich gestimmt. Kurz zuvor allerdings hatte Ducati-Teammanager Davide Tardozzi unmittelbar nach der Marquez-Bekanntgabe verraten , dass Bagnaia "oft gesagt hat, wie er hofft, dass die bestehende Harmonie in der Garage bestehen bleibt. Seine Sorgen sind, dass es zu Situationen kommen könnte, die diese Atmosphäre in der Box beschädigen".