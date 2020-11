Rossi-Comeback am Samstag in Valencia: Zweiter Coronatest negativ

MotoGP-Superstar Valentino Rossi hat die Freigabe, am Samstagvormittag im dritten Freien Training zum Grand Prix von Europa in Valencia erstmals seit dem Grand Prix von Frankreich in Le Mans (11. Oktober) wieder auf seiner Werks-Yamaha zu sitzen.

Nachdem Rossi am Donnerstag in Italien einmal mehr einen Coronatest über sich ergehen ließ und dieser am Abend mit Ergebnis negativ ausgewertet wurde, machte sich der Italiener per Privatjet direkt auf den Weg nach Valencia. Dort wurde am Freitag außerhalb des Fahrerlagers ein zweiter Coronatest vorgenommen.

Inzwischen steht fest, dass auch dieser zweite Test mit Ergebnis negativ ausgewertet wurde. Dies bestätigte das Yamaha-Team am Freitagnachmittag auf Social-Media zusammen mit einem Foto, das Rossi in der Yamaha-Box zeigt.

Rossi wird somit am Samstagvormittag für das dritte Freie Training des laufenden Valencia-Wochenendes seine Werks-Yamaha übernehmen. In den beiden Freitagstrainings sprang Ersatzpilot Garrett Gerloff als MotoGP-Debütant ein und hinterließ auf Anhieb einen starken Eindruck. Auf P16 und P19 fehlten ihm jeweils nur rund 1,5 Sekunden auf die Spitze, obwohl ihm Motorrad, Reifen und Strecke noch am Morgen gänzlich unbekannt waren.

Mit Bildmaterial von GP-Fever.de.