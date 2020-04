Rossi vs. Stoner in Laguna Seca 2008: "Einer meiner drei besten Siege"

Es gibt MotoGP-Rennen, die wegen ihrer sagenhaften Zweikämpfe und waghalsigen Manöver regelrechten Kultstatus erreicht haben. Zu ihnen zählt auch der Grand Prix der USA in Laguna Seca 2008. Damals setzte sich Valentino Rossi (Yamaha) in einem packenden Duell gegen Casey Stoner (Ducati) durch.

Berühmt-berüchtigt ist Rossis Manöver in der Corkscrew-Kurve, mit dem er Stoner im Rennen nicht nur den Zahn zog, sondern auch dessen Siegesserie für den Rest der Saison beendete. Denn danach gewann Rossi noch fünf der sieben übrigen Saisonrennen und verwies Stoner schließlich auch in der WM auf Platz zwei.

Noch heute schwärmt Rossi davon: "Dieses Rennen war ein besonderer Sieg. Es war sehr wichtig, denn in diesem Moment war Stoner wirklich, wirklich stark. Er hat mich 2007 geschlagen und die Meisterschaft mit der Ducati gewonnen. Für mich war 2008 nach einer langen Zeit eine entscheidende Saison."

Rossi: Laguna Seca entscheidend für die Meisterschaft '08

Nachdem der Yamaha-Pilot 2006 und 2007 um Kampf um die WM zurückstecken musste, sah er wieder eine realistische Chance auf den Titel. "Ich wechselte von Michelin zu Bridgestone, und der Kampf mit Stoner begann bereits im ersten Rennen", blickt Rossi bei 'BT Sport' auf den Saisonbeginn 2008 zurück.

"Als wir in Laguna Seca ankamen, war dieses Wochenende entscheidend für den Rest der Meisterschaft, denn Stoner war auf dieser Strecke mit der Ducati unglaublich schnell. Aber ich war Zweiter, ein bisschen weit weg im Training, aber ich erinnere mich an den Abend davor, als ich mit Uccio sprach."

Gegenüber seinem Best Buddy sagte Rossi: "Morgen ist der Tag! Es wird sehr, sehr wichtig sein, vor Stoner anzukommen, und aus diesem Grund werde ich versuchen, von der ersten Kurve an das Maximum zu geben. Denn ich glaube, der Schlüssel war, vorne zu bleiben und dem Rennen meinen Rhythmus aufzudrücken."

"Stoner war eines der besten Talente der letzten MotoGP-Ära"

Der Italiener weiß: Laguna Seca ist eine Strecke, auf der man schwer überholen kann, weil sie sehr eng ist. "Also versuchte ich es so, und der Kampf war von Anfang bis Ende wild, aber ich konnte vorne ankommen." Die Rivalität mit Stoner spitzte sich damit weiter zu, verbale Giftpfeile von beiden Seiten inklusive.

Dank seins riskanten Manövers konnte Rossi in Laguna Seca den Sieg feiern Foto: Motorsport Images

Kein Wunder also, dass der Italiener auch das Rennen in Laguna Seca 2008 zu seinen besten zählt. "In meiner persönlichen Rangliste der Siege meiner Karriere liegen drei ganz vorn: Welkom 2004, der erste Sieg mit Yamaha, Laguna 2008, der Kampf mit Stoner und Barcelona 2009, das Duell mit Lorenzo."

Marquez nimmt sich 2013 ein Beispiel an Rossis Manöver

Wenn Gegner wie Jorge Lorenzo, Max Biaggi oder Sete Gibernau sagen, dass sie ihre Rivalität mit Rossi zu besseren Fahrern gemacht hat, kann er selbst das nur zurückgeben. "Ich hatte großartige Kämpfe mit ihnen und wenn man eine Rivalität wie diese hat, ist das der Treibstoff, um die Leistung aller zu steigern", so Rossi.

Einfach kopiert: 2013 wendete Marc Marquez Rossis Stil in der Corkscrew an Foto: Repsol Media

Marquez, damals noch Zuschauer, erinnert sich: "Es ist eines der besten Rennen von Valentino. Casey war extrem schnell, schneller als Valentino und trotzdem konnte Valentino dranbleiben und diesen unglaublichen Überholvorgang machen. Am Ende hat er das Rennen gewonnen, obwohl er nicht der Schnellste war."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.