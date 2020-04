Rossi/Lorenzo 2021 bei Petronas? Das sagen Rossi und Yamaha dazu

Schon seit Wochen wird darüber spekuliert, dass in der MotoGP-Saison 2021 Valentino Rossi und Jorge Lorenzo bei Petronas-Yamaha fahren könnten. Rossi hat sich nun konkret dazu geäußert, dass er seine Karriere fortsetzen will. Lorenzo hat eine Rückkehr als Stammfahrer bisher ausgeschlossen. Aber beim ersten Test auf der Yamaha hatte er wieder seine Freude am Motorradfahren gefunden.

"Ich glaube, dass Jorge nach seinen beiden Jahren bei Ducati und speziell nach seinem Jahr bei Honda in einer ähnlichen Situation wie ich war", denkt Rossi an seine beiden schwierigen Ducati-Jahre 2011/12 zurück. "Ich hatte nie ein gutes Gefühl für das Motorrad und hatte schlechte Ergebnisse."

Denn damals hatte Rossi auch darüber nachgedacht, seine Karriere zu beenden: "Immer, wenn ich versucht habe zu pushen, bin ich gestürzt. Ich bin in diesen beiden Jahren öfter gestürzt als sonst. Ich hatte nie ein gutes Gefühl. Man sagt zu sich selbst: 'Es ist vorbei. Es ist die Zeit gekommen zu Hause zu bleiben.'"

"Als Jorge auf die M1 gesprungen ist, hat er gleich am ersten Tag dieses Gefühl beim Fahren wiedergefunden. Er hat attackiert und ist dabei nicht gestürzt. Deshalb glaube ich, dass er darüber nachdenken könnte, mit Yamaha in Zukunft zurückzukehren", meint Rossi. "Aber ich weiß nicht, ob er genug Motivation hat."

Rossi: Morbidelli will seinen Platz behalten

Aber wäre es überhaupt möglich, dass Rossi und Lorenzo im nächsten Jahr bei Petronas Teamkollegen wären? "Ich denke, dass Franco nicht sehr glücklich wäre", sagt Rossi über seinen Kumpel. Denn VR46 kümmert sich auch um das Management von Franco Morbidelli. "Franco war im Vorjahr gut, aber Quartararo war besser."

Franco Morbidelli hat gute Chancen, auch 2021 bei Petronas zu fahren Foto: Motorsport Images

Jarvis: Lorenzo hat einen Einjahresvertrag

Was sagt Yamaha zu einem Petronas-Team mit Rossi und Lorenzo? "Es könnte eine Möglichkeit für Petronas sein, aber auch für andere Teams, denn Jorge hat nur einen Einjahresvertrag mit uns", wird Yamaha-Teamchef Lin Jarvis von der 'La Gazzetta dello Sport' zitiert. "Der Test in Sepang hat ihm geholfen, bestimmte Automatismen mit der Yamaha wiederzufinden."

Lin Jarvis äußert sich zur Zukunft von Lorenzo diplomatisch Foto: GP-Fever.de

"Aber ich glaube, dass es sehr unwahrscheinlich ist. Das Ziel von Petronas ist, die nächste Generation zu finden. Ich mag Morbidelli sehr gerne. Er steht auch auf der Liste anderer Teams, aber ich hoffe, dass er bei uns bleiben wird", sagt der Yamaha-Manager. Eine Entscheidung über eine Petronas-Fahrerpaarung mit Morbidelli und Rossi könnte in den kommenden Wochen fallen.

Mit Bildmaterial von Yamaha.