Rossomondo: "MotoGP kann so gut wie Formel 1 sein, wenn nicht sogar besser"

Vor wenigen Tagen begann in Austin im US-Bundesstaat Texas ein neues MotoGP-Zeitalter. Dieser Meinung ist nicht nur Carmelo Ezpeleta. Vor der Kulisse des Circuit of the Americas (COTA) wurde Dan Rossomondo als Nachfolger von Manel Arroyo auf dem Posten "Chief Commercial Director" (CCO) von MotoGP-Promoter Dorna Sports vorgestellt.

Rossomondo kommt aus der Basketball-Profiliga NBA und bekleidete dort zuletzt den Posten des Vizepräsidenten für Sponsoring und Medien weltweit. Jetzt hat er es sich zum Ziel gesetzt, einer Weltmeisterschaft, die neue Zuschauerschichten ansprechen will, neues Leben einzuhauchen. Sein Ziel ist es, die MotoGP-Zukunft ähnlich erfolgreich zu gestalten und die Popularität weltweit so zu erhöhen wie es Liberty Media in der Formel 1 gelungen ist.

"Wir könnten nicht glücklicher über seinen Eintritt sein", sagte Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta am vergangenen Freitag in Austin. Für ihn bedeutet die Verpflichtung Rossmondos, "dass wir die MotoGP-WM zu neuen Höhen führen können, indem wir uns an Dans kommerzieller Vision und an seinen frischen Ideen orientieren".

Rossomondo ist Teil der neuen Strategie der Dorna, den kommerziellen Apparat der Motorrad-WM zu stärken. Ziel ist es, Marktanteile zurückzugewinnen, Einschaltquoten zu erhöhen und die jüngeren Generationen zu erreichen. Die Herausforderung ist enorm, aber Rossomondo ergreift seine Chance mit beiden Händen.

"Es bedeutet mir sehr viel, dass MotoGP an mich geglaubt hat, denn es bedeutet, dass man in mir die richtigen Fähigkeiten sieht, um dieses Abenteuer zu bestehen", sagt der 50-jährige US-Amerikaner und gibt zu, dass er dank der Anreize dieses neuen Kapitels gewissermaßen eine zweite Jugend erlebt: "Nachts ist mein Kopf voller Ideen."

Viele dieser Ideen sind originell und können MotoGP helfen, "besonders in neuen Märkten" zu expandieren, wie zum Beispiel in den USA. "Ich möchte ein Event schaffen, das auch dann relevant ist, wenn kein Grand Prix stattfindet. Ich möchte, dass die Leute das ganze Jahr über dabei bleiben, nicht nur bei den Rennen. So wie die NFL, die in der regulären Saison 18 Wochenenden hat, es aber trotzdem schafft, das ganze Jahr über relevant zu sein", sagt Rossomondo.

Carmelo Ezpeleta und Dan Rossomondo Foto: Motorsport Images

Eine Möglichkeit, der Motorrad-WM neues Leben einzuhauchen, besteht darin, Ideen aus anderen Disziplinen zu übernehmen - beispielsweise aus der NBA, wo Rossomondo die meisten Erfahrungen gesammelt hat. "Wenn es eine Sache gibt, die die NBA besser kann als alle anderen, dann ist es, Geschichten zu erzählen. Wenn sie an etwas glauben, werden sie es auch umsetzen", sagt er.

Der aufgrund ihrer Ähnlichkeiten geeignetste Spiegel für MotoGP heißt aber sicherlich Formel 1. Der Grand-Prix-Sport auf vier Rädern ist ein Geschäft, das laut Daten von 'Forbes' mehr als 2,7 Millionen US-Dollar (rund 2,5 Milliarden Euro) einbringt und das im Jahr 2022 verglichen mit dem Vorjahr ein Wachstum von mehr als 400 Millionen US-Dollar (rund 360 Millionen Euro) erwirtschaftete.

"Wir werden einige Ideen von ihnen klauen. Davor haben wir keine Angst", verspricht Rossomondo. "Aber wir werden auch unsere eigenen Ideen haben. Und hoffentlich werden sie [in der Formel 1] auch einige von uns übernehmen. Ich glaube, dass MotoGP genauso gut wie Formel 1 sein kann, wenn nicht sogar besser."

In Austin war der neue CCO der Dorna völlig aus dem Häuschen, als er die MotoGP-Bikes vorbeirasen sah. "Das TV-Produkt ist exzellent. Ich glaube aber nicht, dass ich ihm gerecht werde. Es ist schließlich dazu da, die Leute in den Bann zu ziehen", sagt er.

MotoGP-Action auf dem Circuit of The Americas in Austin Foto: Motorsport Images

Mit Bildmaterial von Dorna.