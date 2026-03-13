Salucci sieht VR46 vor Gresini: "Wir haben echte Werksunterstützung"

Für das VR46-Team ist die Rolle im Ducati-Kosmos klar definiert, und im Kampf um den inoffiziellen Titel des besten Kundenteams sieht sich Teamdirektor Uccio Salucci für die MotoGP-Saison 2026 in einer guten Ausgangsposition.

Zwar ist die Rivalität mit dem ebenfalls Ducati-befeuerten Gresini-Team spürbar, doch Salucci betont zugleich den respektvollen Umgang miteinander.

"Die Rivalität mit Gresini ist hoch, aber mit Respekt", sagt Salucci im Gespräch mit Motorsport.com, einer Partnerseite von Motorsport-Total.com. Er kenne Teammanager Michele Masini und Teamverantwortliche wie Carlo Merlini seit vielen Jahren.

Konkurrenz gehöre zum Geschäft - nicht nur mit Gresini, sondern auch mit Teams wie LCR-Honda von Lucio Cecchinello oder anderen Satellitencrews.

Einen entscheidenden Vorteil sieht Salucci jedoch auf Seiten seines eigenen Teams: die enge Unterstützung durch Ducati. "Wir haben nicht nur das Motorrad. Werksunterstützung bedeutet auch eine Gruppe von Ingenieuren, die direkt für mich arbeiten", erklärt er.

Genau diese zusätzliche technische Unterstützung habe Gresini nicht. Deshalb sei er "sehr glücklich", ein werkseitig unterstütztes Team führen zu dürfen.

MotoGP-Revolution 2027: Alles anders?

Mit Blick auf neue Regelära ab 2027 erwartet Salucci einen tiefgreifenden Umbruch. Praktisch jedes zentrale Element des Motorrads werde neu entwickelt.

"Das Bike wird komplett neu sein", sagt der Italiener. In Gesprächen mit Ducati habe er bereits einen positiven Eindruck vom Projekt für 2027 gewonnen. Seiner Einschätzung nach wird das neue Motorrad einfacher zu fahren sein als die aktuelle Generation. Damit könnte sich auch die Rolle der Fahrer verändern.

Vom Motor bis hin zum Chassis: Die MotoGP steht vor massiven Veränderungen Foto: Dorna

Gegenwärtig mache ein besonders talentierter Pilot noch einen großen Unterschied, weil die Motorräder extrem anspruchsvoll zu bewegen seien. Mit der neuen Technik und den neuen Reifen von Pirelli erwartet Salucci ein ausgeglicheneres Feld.

Die Reifen seien "weicher und geschmeidiger", was das Gesamtpaket zugänglicher mache. Dadurch könnten auch Fahrer ohne absolute Spitzenklasse sehr konkurrenzfähig sein.

Diskussion um zusätzliche Wintertests

Angesichts des radikalen Technikwechsels stellt sich die Frage, ob die Teams mehr Testmöglichkeiten benötigen. Aktuell sieht der Kalender nur zwei offizielle Wintertests vor, traditionell in Sepang und Buriram, wie sie auch 2026 stattfanden. Ob zusätzliche Testtage kommen, ist laut Salucci jedoch noch offen.

"Im Moment sprechen wir darüber, aber es ist noch nichts mit dem Promoert festgelegt", erklärt er. Seine Erwartung: Wahrscheinlich bleibt es beim bisherigen Umfang.

Für ihn sei vor allem wichtig, dass alle unter den gleichen Bedingungen arbeiten: "Entscheidend ist, dass kein Team mehr Testmöglichkeiten bekommt als ein anderes." Ducati habe viel Erfahrung mit solchen Situationen, weshalb er dem Hersteller vertraue.

Ducati bleibt für Salucci die Referenz

Sportlich begrüßt Salucci, dass sich die Konkurrenz zuletzt angenähert hat. Besonders Aprilia habe den Rückstand deutlich reduziert und ein "fantastisches Motorrad" entwickelt.

Trotzdem sieht der VR46-Teamchef weiterhin seinen eigenen Hersteller vorne, das er über die Saison hinweg das kompletteste Paket liefere. "Mein Gefühl ist, dass Ducati im Durchschnitt einer Saison besser ist als Aprilia", sagt Salucci, verbunden mit der Hoffnung, dass sich dieser Eindruck auch weiterhin bestätigt.