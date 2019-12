"Satellitenteam würde helfen": Suzuki sieht Nachteil mit nur zwei Motorrädern

Yamaha, Ducati und KTM setzen in der MotoGP-Saison 2020 vier Werksmotorräder ein. Honda wird wie gehabt drei aktuelle Bikes auf der Strecke haben. Der Trend ist klar. Die Hersteller wollen mehr aktuelle Motorräder im Einsatz haben, um mehr Daten sammeln zu können und somit mehr Möglichkeiten für die Entwicklung zu haben. Yamaha hat diesen Trend nun auch erkannt und wird das Petronas-Team deutlich stärker in die Arbeit einbinden.

Nur Suzuki und Aprilia haben weiterhin kein Partnerteam. "Wir sprechen jedes Jahr über ein Satellitenteam", sagt Suzuki-Teamchef Davide Brivio. In die Tat konnte man das bisher nicht umsetzen. Pramac ist eng mit Ducati verbündet, Petronas mit Yamaha, LCR mit Honda und Tech 3 mit KTM. Theoretisch würde nur Avintia bleiben, aber das spanische Team hat den Vertrag mit Ducati verlängert.

"Wir glauben, dass uns ein Satellitenteam helfen würde", meint Brivio. "Wir haben zum Beispiel in diesem Jahr gesehen, dass es viel schwieriger ist, mit zwei Motorrädern Informationen zu sammeln, wenn zum Beispiel das Wetter schlecht ist. Mit mehr Daten kann man die Entwicklung beschleunigen und Probleme lösen. Das würde uns helfen. Leider haben wir das nicht."

Auch wenn Suzuki in den vergangenen Jahren immer wieder von Plänen eines Kundenteams gesprochen hat, ist das Projekt bisher nie über erste Planungen hinausgekommen. "Gut ist, dass sich unsere Firma nur auf zwei Fahrer und ein Werksteam konzentriert und nicht abgelenkt wird", so Brivio. "Negativ ist, dass wir weniger Informationen und Möglichkeiten haben, um uns zu verbessern."

"Ich würde sagen, dass wir in diesem Jahr in zwei oder drei Rennen Probleme gehabt haben. Ein Satellitenteam würde helfen. Wir müssen das Motorrad verbessern, aber auch mit nur zwei Fahrern können wir eine gute Performance erreichen. Es ist nicht essentiell, ein Satellitenteam zu haben, aber es wäre natürlich eine Hilfe." Zwei Rennen hat Suzuki in der Saison 2019 gewonnen.

