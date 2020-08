Schienbeinbruch nach Sturz in Brünn: Francesco Bagnaia fällt länger aus

Francesco Bagnaia ist der nächste, der in der verkürzten MotoGP-Saison 2020 mindestens ein Rennen verpassen wird. Der Pramac-Ducati-Pilot war am Freitagvormittag im ersten Freien Training zum Grand Prix von Tschechien in Kurve 1 der Rennstrecke in Brünn gestürzt. Im Unversitätskrankenhaus der Stadt wurde Bagnaia geröntgt und anschließend einem MRT-Scan unterzogen.

Beim Röntgen hat man einen Beinbruch im Bereich im Bereich des Knies festgestellt. "Die Aufnahmen zeigen ein gebrochenes Schienbein, das auf jeden Fall operiert werden muss", sagt Pramac-Ducati-Teammanager Francesco Guidotti. Der MRT-Scan soll Aufschluss darüber geben, "ob auch die Bänder verletzt sind".

Wie Ducati in einem Statement informiert, handelt es sich um das rechte Schienbein. "Er wird zu 100 Prozent nach Italien zurückkehren, wo über die Art der Operation entschieden wird", so Guidotti.

Bagnaia wird somit nicht nur für den Rest des Tschechien-Wochenendes ausfallen, sondern mindestens auch für das erste der beiden Österreich-Wochenenden in Spielberg verpassen. Ersatz steht schon parat. "Bis heute Abend, spätestens morgen, werden wir über die Ablösung in Österreich entscheiden", sagt Guidotti und verrät: "Michele Pirro ist der erste Kandidat."

Bagnaia ist damit am dritten Rennwochenende der MotoGP-Saison 2020 bereits der vierte Fahrer, der ein Rennen verpasst. Beim Saisonauftakt in Jerez hatten Alex Rins (Suzuki) und Cal Crutchlow (LCR-Honda) am Sonntagnachmittag aufgrund vorangegangener Stürze zuschauen müssen.

Beim zweiten Jerez-Rennen fehlte Marc Marquez (Honda) infolge seines Sturzes beim ersten Rennen. Und der Titelverteidiger wird auch in Brünn nicht fahren wird, nachdem er inzwischen ein zweites Mal operiert wurde.

