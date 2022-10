Schlagabtausch auf Twitter: Gresini provoziert Honda vor dem MotoGP-Finale

Audio-Player laden

Am ersten November-Wochenende findet im spanischen Valencia das 20. und letzte Grand-Prix-Wochenende der Saison 2022 statt. Mit einem Tweet wies Honda am Dienstag darauf hin, dass nur noch ein Rennen bevorsteht, bevor die MotoGP in die Winterpause geht. Gresini nutzte diese Steilvorlage für eine provokante Antwort, die auf Twitter zu einem verbalen Schlagabtausch führte.

"Aufgewacht und realisiert, dass nur noch ein Rennen übrig ist", twitterte Honda am Dienstagmorgen und brachte damit einen Stein ins Rollen.

"Ihr solltet froh sein, dass die Saison zu Ende geht", reagierte Gresini und spielte damit auf die schwachen sportlichen Leistungen des erfolgsverwöhnten Repsol-Honda-Teams an.

Honda stieg auf die Provokation ein und spielte auf eine mögliche Teamorder beim Saisonfinale an: "Wie lautet der Auftrag für Sonntag?" Gresini beendete die Diskussion mit einer gekonnten Antwort: "Wir ordern eine Paella und 25 Punkte."

Bisher verzichtete Ducati auf eine offensichtliche Stallorder. Gresini-Pilot Enea Bastianini lieferte sich einige Zweikämpfe mit Ducati-Titelhoffnung Francesco Bagnaia und nahm seinem Markenkollegen bereits einige Punkte weg. Hätte sich Bastianini zum Beispiel in Aragon zurückgehalten, dann wäre Bagnaia bereits Weltmeister.

Mit Blick auf die Situation bei Honda ist klar, dass der Fokus bereits auf 2023 liegt. Marc Marquez testete bereits einige Entwicklungen für die kommende Saison. Mit der 2022er-Honda konnte der Spanier bisher kein Rennen gewinnen.

Als WM-Zwölfter ist Marquez bester Honda-Pilot. Bei den Herstellern liegt Honda auf dem letzten Platz und dürfte Suzuki beim Saisonfinale auch nicht mehr einholen. Aktuell beträgt der Rückstand 21 Punkte.

