"Schmerzen am ganzen Körper": Cal Crutchlow stürzt zweimal in FT2

Audio-Player laden

Test- und Ersatzfahrer Cal Crutchlow flog am Trainingstag für den Grand Prix von Thailand gleich zweimal ab. Beide Stürze passierten am Nachmittag. Zu Beginn rutschte der Routinier am Ende der langen Geraden in der engen Kurve 3 aus. Es war ein harmloser Ausrutscher und Crutchlow fuhr mit seiner RNF-Yamaha weiter.

"Ich nutzte eine neue 355 Millimeter Bremsscheibe, um sie zu testen", schildert der Brite seinen ersten Sturz an diesem Wochenende. "Ich habe die Bremse gelöst, aber sie hat noch ein wenig verzögert."

Brembo hat für diese Saison eine neue vordere Bremsscheibe mit einem Durchmesser von 355 Millimetern entwickelt. Auf Strecken wie Spielberg, Motegi und Buriram steht den Teams die Scheibe mit 340 Millimetern und die neue 355er zur Verfügung.

In Motegi "durfte" Crutchlow laut eigener Aussage die größte Scheibe nicht verwenden. Auf den Grund dafür ging er in Japan nicht näher ein. Da er als harter Bremser bekannt ist, war er verärgert. Nun durfte er in Buriram die 355er-Scheibe fahren - und stürzte prompt.

Alte Knöchelverletzung von 2018

Dann flog Crutchlow zum Schluss von FT2 bei der Zeitattacke spektakulär per Highsider ab. Schauplatz war Kurve 7. Die gelben Flaggen kosteten einigen anderen Fahrern ihren Qualifying-Versuch. Crutchlow begab sich für Checks ins Medical Center.

"Am Nachmittag gibt es keine Ausreden", sagt der dreimalige MotoGP-Rennsieger. "Ich habe attackiert. Leider hatte ich bei zu viel Gas zu viel Schräglage. Das passiert, wenn man mit einem MotoGP-Bike pusht. Es war offensichtlich kein idealer Tag."

"Ich musste Röntgenuntersuchungen an meinem rechten Knöchel, den ich mir vor einigen Jahren schwer gebrochen habe, machen lassen. Momentan habe ich ziemlich starke Schmerzen im Knöchel. Das Röntgen ist negativ, aber die Schmerzen könnten auch von der Schwellung kommen."

In Australien 2018 hat sich Crutchlow bei einem Sturz schwer am rechten Knöchel verletzt. Damals musste er die Saison vorzeitig beenden. Ein Jahr später eroberte er auf Phillip Island den letzten Podestplatz seiner Karriere - ein sehr emotionaler Erfolg.

Konkurrenzfähige Rundenzeiten

Dass sich Crutchlow nun in Buriram wieder diesen rechten Knöchel angeschlagen hat, machte ihm zunächst Sorgen. Aber: "Die Stelle ist nicht gleich mit der alten Bruchstelle. Wir müssen den Knöchel nun kühlen. Dann werden wir sehen, wie es ist."

Der Ersatzfahrer zeigte am Freitag konkurrenzfähige Rundenzeiten Foto: Motorsport Images

Crutchlows Rundenzeiten waren am Freitag konkurrenzfähig. Das Vormittagstraining beendete er als Elfter. "Ich fühlte mich auf dem Motorrad heute sehr gut, als wir in FT1 für eine schnelle Runde attackiert haben. In dieser Runde habe ich einen Fehler gemacht."

"Ansonsten wäre ich in den Top 10 gelandet. Ich könnte an diesem Wochenende wieder um ein gutes Ergebnis kämpfen. Ehrlich gesagt, ich fühle mich gut. Meine Pace ist wirklich gut", glaubt der 35-Jährige. Im Gesamtergebnis landete er auf Platz zwölf.

Die Nacht wird zeigen, wie er sich am Samstag fühlen wird: "Nun müssen wir abwarten, wie sich die Verletzung entwickelt. Ich habe auch Verletzungen an den Ellbögen, am Rücken und am Großteil meines Körpers. Wir werden es sehen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.