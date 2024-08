Schmerzen in der Hand zu stark: Alex Rins bricht Silverstone-Wochenende ab

Für MotoGP-Pilot Alex Rins ist das Comeback im Sattel seiner Werks-Yamaha nach einem Tag schon wieder beendet. Der Spanier, dessen Yamaha-Vertrag in dieser Woche um zwei Jahre bis Ende 2026 verlängert wurde, war am Freitag erstmals seit dem Grand Prix der Niederlande in Assen (30. Juni) wieder im Einsatz. Dieser Einsatz aber war von kurzer Dauer.

Denn nachdem er sich bei seinem Sturz in der ersten Kurve der ersten Runde des Niederlande-Grand-Prix das rechte Handgelenk gebrochen hatte, machten ihm die Nachwirkungen dieser Verletzungen nun - knapp fünf Wochen nach dem Sturz und im Anschluss an die notwendig gewordene Operation - noch zu schaffen.

Zwar fuhr Rins in den beiden Trainingssitzungen am Freitag in Silverstone zusammengerechnet 31 Runden. Für weitere Runden am Samstag und am Sonntag aber sieht er sich nach seinem Sturz am Freitagnachmittag in Brooklands Corner und nach Rücksprache mit den Ärzten nicht in der Lage. Deshalb hat der Spanier entschieden, dass Rennwochenende abzubrechen.

In seiner Medienrunde nach den beiden Trainings am Freitag sagte Rins: "Ich habe extrem hart daran gearbeitet, um hier beim Großbritannien-Grand-Prix wieder fahren zu können. Nach der Operation und nachdem ich den Deutschland-Grand-Prix hatte auslassen müssen, war ich richtig heiß darauf, wieder auf das Motorrad zu steigen. Aber um ehrlich zu sein. waren die Schmerzen im Handgelenk nach so vielen Runden heute stärker als ich das erwartet hatte."

Nachdem er sich ärztlich durchchecken ließ, sind Rins und das Yamaha-Team zum Entschluss gekommen, dass eine weitere Pause das Beste ist. "Nach Rücksprache mit den Ärzten bezüglich meiner körperlichen Verfassung haben wir entschieden, dass es die verantwortungsvollste Maßnahme ist, auf den Rest des Rennwochenendes des Grand Prix von Großbritannien zu verzichten", wird Rins in einer von Yamaha am Abend versendeten Pressemitteilung zitiert.

"Wie man sich vorstellen kann, tut es mir leid für das Team und für mich selber", so der Yamaha-Werkspilot. "Jede einzelne Runde, die wir in dieser Saison gedreht haben, hat sich in Bezug auf die Weiterentwicklung des Motorrads und die Reduzierung des Rückstands auf die anderen Hersteller als nützlich herausgestellt. Die Schmerzen aber und das Risiko einer noch schwereren Verletzung haben mich auf Anraten der Ärzte zu dieser Entscheidung gebracht."

Im Yamaha-Team hofft man, dass Rins beim Grand Prix von Österreich in Spielberg endgültig sein Comeback geben wird. Das Rennwochenende in der Steiermark läutet in zwei Wochen (16. bis 18. August) die zweite Hälfte der MotoGP-Saison 2024 ein.