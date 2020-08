Schock für Honda: Marc Marquez fällt weitere zwei bis drei Monate aus

Weiterer schwerer Rückschlag für das in der laufenden MotoGP-Saison 2020 ohnehin arg gebeutelte Honda-Werksteam: Wie das Team am Samstag nach dem Qualifying zum Grand Prix der Steiermark in Spielberg bekannt gegeben hat, wird der verletzte Marc Marquez nicht wie geplant im September zurückkehren.

Stattdessen wird Marquez nach aktuellem Stand der Dinge weitere zwei bis drei Monate ausfallen, weil die Genesung seines gebrochenen rechten Oberarms langsamer voranschreitet als erwartet. Ob er in dieser Saison überhaupt noch einmal fahren wird, bleibt abzuwarten.

Der sechsmalige und amtierende MotoGP-Weltmeister hatte sich bei seinem schweren Sturz im Rennen beim Saisonauftakt am 19. Juli in Jerez den rechten Oberarm gebrochen. Nach Operation saß er nur sechs Tage später wieder auf seiner Honda, brach das zweite Jerez-Wochenende dann aber ab, weil die Schmerzen zu stark waren.

Für das dritte Saisonrennen am 9. August in Brünn wollte Marquez zurückkehren. Doch wenige Tage zuvor musste er ein zweites Mal operiert werden, weil die in seinen rechten Oberarm eingesetzte Titanplatte beim Öffnen einer Schiebetür in seinem Haus beschädigt wurde.

"Über Marcs Genesung und die diversen Deadlines ist viel gesprochen worden", sagt Honda-Teammanager Alberto Puig, "aber wir haben vom ersten Tag nach der zweiten Operation an gesagt, dass es das einzige Ziel ist, ihn wieder zu 100 Prozent fit zu bekommen. Wir wollen nichts überstürzen. Sobald Marc in der Lage ist zurückzukehren und auf dem ihm bekannten Level zu fahren, weden wir über das nächste Ziel nachdenken."

Stefan Bradl bleibt bis auf Weiteres der Ersatzfahrer für Marc Marquez Foto: Motorsport Images

Stefan Bradl wird weiterhin als Ersatzfahrer einspringen. Der HRC-Testfahrer sitzt seit dem Grand Prix von Tschechien in Brünn auf der zweiten Werks-Honda neben MotoGP-Rookie Alex Marquez. Bei seinen bisher zwei Renneinsätzen hat Bradl aber noch keinen WM-Punkt an Land gezogen. Der junge Marquez hingegen fuhr bei jedem der vier bisherigen Saisonrennen in die Punkteränge.

Trotzdem rangiert das Honda-Werksteam nach vier von 14 Saisonrennen mit den von Alex Marquez eingefahrenen 16 Punkten auf dem elften und damit letzten Platz der Teamwertung. In der Herstellerwertung hat Honda einzig Aprilia hinter sich.

Mit Bildmaterial von Honda Racing.