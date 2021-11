Schräglage: Hol dir den Podcast zur MotoGP in Portimao 2

Schräglage ist da! Der Talk rund um die Motorrad-WM in Kooperation mit den Kollegen von meinsportpodcast.de. Schräglage widmet sich den Geschehnissen rund um die Motorrad-Weltmeisterschaft. Moritz Knorr moderiert, sein Gesprächspartner ist diesmal Gerald Dirnbeck. Mit diesem Link findest du zur aktuellen Sendung!

In dieser Folge analysieren wir das zweite Saisonrennen in Portimao. Francesco Bagnaia fährt derzeit in Höchstform, während Fabio Quartararo schwächelt. Ist das schon ein Indiz für das WM-Duell in der kommenden Saison?

Marc Marquez musste mit einer Gehirnerschütterung passen und wurde von Stefan Bradl vertreten. Wir sprechen über sein Rennen und die weiteren wichtigen Themen des Wochenendes wie das Debakel von KTM.

Wir widmen uns auch der WM-Entscheidung in der Moto3 sagen unsere Meinung zum kontroversen Manöver von Darryn Binder, mit dem er Dennis Foggia um seine letzte WM-Chance gebracht hat. Noch nicht entschieden ist das WM-Duell zwischen Remy Gardner und Raul Fernandez in der Moto2. Wie sind die Perspektiven für Valencia?

Du kannst die aktuelle Folge direkt auf dieser Seite hören, oder auch bei iTunes oder per RSS-Feed mit deinem bevorzugten Podcatcher abonnieren.

