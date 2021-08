Schräglage: Hol dir den Podcast zur MotoGP in Spielberg 1

Schräglage ist da! Der Talk rund um die Motorrad-WM in Kooperation mit den Kollegen von meinsportpodcast.de. Schräglage widmet sich den Geschehnissen rund um die Motorrad-Weltmeisterschaft. Diesmal moderiert Moritz Knorr, seine Gesprächspartner sind Juliane Ziegengeist und Gerald Dirnbeck. Mit diesem Link findest du zur aktuellen Sendung!

Bevor das Rennwochenende in Spielberg losging, kündigte der größte Star des Sports seinen Rücktritt zum Saisonende an: Valentino Rossi. Wir sprechen darüber, wie es zu dieser Entscheidung kam und was sie für die Motorrad-WM bedeutet.

Aber natürlich diskutieren wir auch das Renngeschehen auf dem Red Bull Ring, allen voran den Premierensieg von MotoGP-Rookie Jorge Martin, der den amtierenden Weltmeister Joan Mir sowie den aktuellen WM-Leader Fabio Quartararo hinter sich lassen konnte. Warum die beiden trotzdem Grund zum Jubeln hatten, ist ein weiteres Thema.

Zudem sprechen wir über den spektakulären Feuerunfall von Dani Pedrosa und Lorenzo Savadori, der zum Glück glimpflich ausging, sowie die weiteren Zwischenfälle im Rennen wie den Clash zwischen Marc Marquez und Aleix Espargaro, die anschließende Diskussion um eine Strafe und den Boxengassen-Start von Maverick Vinales.

