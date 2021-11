Schräglage: Hol dir den Podcast zur MotoGP in Valencia

Schräglage ist da! Der Talk rund um die Motorrad-WM in Kooperation mit den Kollegen von meinsportpodcast.de. Schräglage widmet sich den Geschehnissen rund um die Motorrad-Weltmeisterschaft. Andreas Thies moderiert, seine Gesprächspartner sind diesmal Juliane Ziegengeist und Gerald Dirnbeck. Mit diesem Link findest du zur aktuellen Sendung!

In dieser Folge dreht sich alles um das Saisonfinale in Valencia und das Karriereende von Valentino Rossi. Wir sprechen über die emotionalen Momente, die das gesamte Wochenende geboten hat. Aber auch sportlich hat sich der 42-Jährige mit einer sehr guten Leistung verabschiedet.

Dominiert hat das Rennen Ducati. Was bedeutet der erste Dreifachsieg für die Zukunft und vor welch großen Herausforderungen könnten Yamaha, Suzuki, Honda und Co stehen? Natürlich beleuchten wir auch den WM-Showdown in der Moto2-Klasse.

Du kannst die aktuelle Folge direkt auf dieser Seite hören, oder auch bei iTunes oder per RSS-Feed mit deinem bevorzugten Podcatcher abonnieren.

Mit Bildmaterial von meinsportpodcast.de.