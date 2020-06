Schräglage: Hol dir den Podcast zur Motorrad-WM

Schräglage ist da! Der Talk rund um die Motorrad-WM in Kooperation mit den Kollegen von meinsportpodcast.de. Schräglage widmet sich den Geschehnissen rund um die Motorrad-Weltmeisterschaft. Moderiert wird die Sendung von Andreas Thies, die Experten sind Juliane Ziegengeist und Gerald Dirnbeck. Mit diesem Link findest du zur aktuellen Sendung!

Nach der langen Corona-Pause steht die MotoGP wieder in den Startlöchern und somit auch Schräglage. In der aktuellen Sendung blicken wir auf den neuen Kalender für das zweite Halbjahr 2020 und den Neustart in Jerez. Was ist von den Planungen zu halten und spielen die Strecken jemandem in die Karten?

Ein weiteres Thema ist der Fahrermarkt der vergangenen Wochen. Pol Espargaro steht vor einem Wechsel zu Honda und Danilo Petrucci könnte seinen Platz bei KTM übernehmen. Mit Jack Miller wird es im nächsten Jahr einen neuen Fahrer im Ducati-Werksteam geben. Wir beleuchten die Hintergründe zu diesen spektakulären Entwicklungen.

