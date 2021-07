Schräglage: Hol dir den Podcast zur Motorrad-WM in Assen

Schräglage ist da! Der Talk rund um die Motorrad-WM in Kooperation mit den Kollegen von meinsportpodcast.de. Schräglage widmet sich den Geschehnissen rund um die Motorrad-Weltmeisterschaft. Diesmal moderiert Andreas Thies, seine Gesprächspartner sind Juliane Ziegengeist und Gerald Dirnbeck. Mit diesem Link findest du zur aktuellen Sendung!

Zwar gewann Fabio Quartararo in Assen sein viertes Saisonrennen und baute damit die Führung in der WM aus. Für Schlagzeilen sorgte aber vor allem sein Teamkollege Maverick Vinales, denn im Verlauf des jüngsten MotoGP-Rennwochenendes machten Trennungsgerüchte von Yamaha die Runde, die sich am Montag bestätigten.

Wie es soweit kommen konnte und was das für den Fahrermarkt, vor allem für den Yamaha und sein Satellitenteam Petronas, bedeutet, analysieren wir ausführlich. Natürlich kommt auch das Renngeschehen nicht zu kurz: Über die Aufholjagd von Marc Marquez sprechen wir ebenso wie über das Abschneiden von Ducati, KTM und Co.

Zudem werfen wir wie immer einen Blick auf die kleinen Klassen: In der Moto2 konnte das Ajo-Duo erneut einen Doppelsieg feiern, während sich Moto3-Rookie Pedro Acosta nach einem schweren Sturz am Samstag mit Platz vier im Rennen wacker schlug.

