Schräglage: Hol dir den Podcast zur Motorrad-WM in Barcelona

Schräglage ist da! Der Talk rund um die Motorrad-WM in Kooperation mit den Kollegen von meinsportpodcast.de. Schräglage widmet sich den Geschehnissen rund um die Motorrad-Weltmeisterschaft. Diesmal moderiert Malte Asmus, seine Gesprächspartner sind Juliane Ziegengeist und Gerald Dirnbeck. Mit diesem Link findest du zur aktuellen Sendung!

Nach seiner fünften Pole in Folge und starken Trainings ging WM-Leader Fabio Quartararo als Favorit auf den Sieg in Barcelona ins Rennen. Doch am Ende triumphierte Miguel Oliveira und bescherte KTM den ersten Saisonsieg. Die Schlagzeilen drehten sich aber um Quartararo, dem kurz vor Rennende die Lederkombi aufging.

Er fuhr das Rennen trotzdem zu Ende, was im Nachhinein für einige Diskussionen sorgte und ihm auch eine Strafe einbrachte. Haben die Offiziellen richtig reagiert? Dieser Frage widmen wir uns in der aktuellen Ausgabe ausführlich. Außerdem werfen wir wie immer einen Blick auf die restlichen Hersteller sowie die Moto2 und Moto3.

Du kannst die aktuelle Folge direkt auf dieser Seite hören, oder auch bei iTunes oder per RSS-Feed mit deinem bevorzugten Podcatcher abonnieren.

