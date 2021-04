Schräglage: Hol dir den Podcast zur Motorrad-WM in Doha

Schräglage ist da! Der Talk rund um die Motorrad-WM in Kooperation mit den Kollegen von meinsportpodcast.de. Schräglage widmet sich den Geschehnissen rund um die Motorrad-Weltmeisterschaft. Moderiert wird die Sendung von Andreas Thies, seine Gesprächspartner sind Juliane Ziegengeist und Gerald Dirnbeck. Mit diesem Link findest du zur aktuellen Sendung!

In der aktuellen Ausgabe widmen wir uns dem zweiten Rennen in Katar, das diesmal unter dem Namen Grand Prix von Doha firmierte. Wieder gewann eine Yamaha vor zwei Ducatis, und doch gibt es im Vergleich zur Vorwoche einige Unterschiede. So hießt der Sieger nicht Maverick Vinales, sondern Fabio Quartararo.

Zudem war das Rennen gleich in mehrfacher Hinsicht historisch: Es gab nicht nur den ersten Doppelerfolg für Frankreich in der Geschichte der MotoGP. Es war auch das engste Rennen ever, mit den Top-15-Fahrern innerhalb von 8,928 Sekunden.

Was das für den weiteren Verlauf der Saison bedeutet und warum vor allem das Petronas-Yamaha-Team und Honda froh sein werden, Katar endlich Richtung Europa verlassen zu können, diskutieren wir ebenso wie die Rennen von Moto2 und Moto3.

Du kannst die aktuelle Folge direkt auf dieser Seite hören, oder auch bei iTunes oder per RSS-Feed mit deinem bevorzugten Podcatcher abonnieren.

Mit Bildmaterial von meinsportpodcast.de.