Schräglage: Hol dir den Podcast zur Motorrad-WM in Malaysia

Schräglage ist da! Der Talk rund um die Motorrad-WM in Kooperation mit den Kollegen von meinsportpodcast.de. Schräglage widmet sich nach dem Rennwochenende der Aufarbeitung der drei Rennen MotoGP, Moto2 und Moto3. Moderiert wird die Sendung von Andreas Thies, die Experten sind dieses Mal Ruben Zimmermann und Gerald Dirnbeck. Mit diesem Link findest du zur aktuellen Sendung!

In dieser Woche dreht sich alles um den Grand Prix von Malaysia, der vom tragischen Tod von Asia-Talent-Cup-Fahrer Afridza Munandar überschattet worden ist. Im Rennen hat dann Maverick Vinales dominiert. Warum ist Yamaha wieder so stark? Warum ist in Sepang das Petronas-Duo zurückgefallen und warum ist Valentino Rossi nicht an Andrea Dovizioso vorbeigekommen? Das sind nur einige der Themen, die wir besprechen.

Nicht zu kurz kommen auch die beiden kleinen Klassen. Der WM-Angriff von Brad Binder kam zu spät, denn Alex Marquez hat sich vorzeitig den Moto2-Titel gesichert. Wir blicken auf die Saison zurück und analysieren, warum genau Marquez Weltmeister wurde. Und in der Moto3 drückte Lorenzo Dalla Porta im Stile eines "kleinen Kannibalen" der Konkurrenz seinen Stempel auf.

Du kannst die Sendung direkt auf dieser Seite hören, oder auch bei iTunes oder per RSS-Feed mit deinem bevorzugten Podcatcher abonnieren.

Mit Bildmaterial von meinsportpodcast.de.