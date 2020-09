Schräglage: Hol dir den Podcast zur Motorrad-WM in Misano

Schräglage ist da! Der Talk rund um die Motorrad-WM in Kooperation mit den Kollegen von meinsportpodcast.de. Schräglage widmet sich den Geschehnissen rund um die Motorrad-Weltmeisterschaft. Moderiert wird die Sendung von Andreas Thies, die Experten sind Juliane Ziegengeist und Gerald Dirnbeck. Mit diesem Link findest du zur aktuellen Sendung!

In dieser Sendung dreht sich alles um den ersten von zwei Grands Prix in Misano (San Marino), bei dem Petronas-Pilot Franco Morbidelli einen souveränen Start-Ziel-Sieg feiern konnte und damit zum ersten Mal ganz oben auf dem Treppchen stand.

Dahinter feierte Francesco Bagnaia mit der Pramac-Ducati nach seiner Verletzungspause ein Sensationscomeback auf dem Podium, über das wir ebenfalls sprechen. Und freilich kommt auch das Schlussrunden-Duell zwischen Joan Mir (Suzuki) und Valentino Rossi (Yamaha) nicht zu kurz, in dem der "Doctor" zurückstecken musste.

Außerdem widmen wir uns der Frage, was bei den anderen Yamaha-Piloten Maverick Vinales und Fabio Quartararo im Rennen los war. Sie konnten nach ihrer starken Vorstellung in den Trainings nichts reißen. Und wir besprechen, wo die anderen Hersteller nach dem ersten Rennwochenende in Misano stehen. Ein Blick auf die Klassen der Moto2 und Moto3 rundet die Sendung wie immer ab.

