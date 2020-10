Schräglage: Hol dir den Podcast zur Motorrad-WM in Teruel

Schräglage ist da! Der Talk rund um die Motorrad-WM in Kooperation mit den Kollegen von meinsportpodcast.de. Schräglage widmet sich den Geschehnissen rund um die Motorrad-Weltmeisterschaft. Moderiert wird die Sendung von Malte Asmus, die Experten sind Juliane Ziegengeist und Gerald Dirnbeck. Mit diesem Link findest du zur aktuellen Sendung!

In dieser Sendung dreht sich alles um das zweite Rennen in Aragon, in dem Franco Morbidelli (Petronas-Yamaha) den beiden Suzuki-Piloten keine Chance ließ und souverän zu seinem zweiten Sieg in der Königsklasse stürmte. Alex Rins und Joan Mir standen wie schon in der Vorwoche erneut auf dem Podium, womit Mir seine Führung in der WM weiter ausbaute.

Enttäuschend verlief das Rennen für die hoch gehandelten Honda-Fahrer: Polesetter Takaaki Nakagami stürzte bereits in Runde eins, Alex Marquez legte sein Bike nach einer starken Aufholjagd zehn Runden vor Schluss ab und schmiss damit ein mögliches Podium weg.

Außerdem sprechen wir über die schlechte Performance der restlichen Yamaha-Fahrer und fragen uns, was eigentlich bei Andrea Dovizioso (Ducati) los ist. Zum Schluss gehen wir wie immer auf die Rennen der kleinen Klassen ein und die dortige Gemengelage in der WM bei noch drei ausstehenden Rennen in dieser Saison.

