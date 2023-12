Schulterblattbruch: Bastianini sagt Oliveira langwierige Genesung voraus

So, wie die MotoGP-Saison 2023 für Enea Bastianini begann, so ist sie für Miguel Oliveira zu Ende gegangen: mit einem Bruch des rechten Schulterblatts.

Bastianini zog sich die Verletzung zu, als er Ende März in Portimao (Portugal) im ersten Sprint der Saison in Kurve 5 der zweiten Runde von Luca Marini zu Sturz gebracht wurde. Die Folge für Bastianini war, dass sein erster Grand Prix als Ducati-Werkspilot nicht tags darauf über die Bühne ging, sondern erst Mitte Juni in Mugello (Italien).

RNF-Aprilia-Pilot Oliveira hingegen hat sich den Bruch seines rechten Schulterblatts zugezogen, als er Mitte November in Lusail (Katar) beim vorletzten Sprint der Saison in Kurve 6 der ersten Runde mit Aleix Espargaro kollidierte. Im Unterschied zu Bastianini in Portimao war Oliveira selber der Auslöser des Sturzes, bei dem er sich verletzt hat. Die Saison war damit für den Portugiesen vorzeitig beendet.

Welchen Rat hat Bastianini für Oliveira, der in der MotoGP-Saison 2024 für das neue Team Trackhouse-Aprilia an den Start gehen wird? "Ich weiß nicht, ob es bei ihm exakt die gleiche Verletzung ist. Was ich aber sagen kann, ist: Wenn du dir das Schulterblatt gebrochen hast, dann ist die Genesung sehr zäh", sagt Bastianini.

"In meinem Fall", so der Ducati-Pilot, "war es wirklich schwierig, zurückzukommen. Es braucht einfach viel Zeit. Und es braucht viel Training, um die Kraft nicht zu verlieren." Damit spielt Bastianini darauf an, dass er selbst bei seinem Comeback in Mugello noch nicht wieder bei 100 Prozent körperlicher Fitness war. Ende April in Jerez hatte er einen ersten Comeback-Versuch vorzeitig abbrechen müssen.

Mit Blick auf Oliveira, der neben dem Sonntagsrennen in Katar auch das komplette Valencia-Wochenende sowie den Valencia-Test verpasst hat, sagt Bastianini noch: "Er hat ja jetzt nur noch zwei Monate Zeit, bis es wieder zu Testfahrten geht. Es wird sicherlich auch für ihn nicht einfach werden, zurückzukommen."

Zum allem Überfluss nimmt Oliveira eine Long-Lap-Penalty in die Saison 2024 mit. Die hat man gegen ihn ausgesprochen, nachdem er für den Unfall mit Aleix Espargaro im Katar-Sprint (in den übrigens auch Bastianini verwickelt war) als Schuldiger ausgemacht wurde.

