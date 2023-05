Schulterverletzung doch schwerer: Miguel Oliveira muss Le Mans auslassen

Miguel Oliveira muss den Grand Prix von Frankreich, der Mitte Mai auf dem Bugatti-Circuit in Le Mans stattfindet, auslassen. Das gab das RNF-Aprilia-Team bekannt. Der Portugiese wird von Aprilia-Testfahrer Lorenzo Savadori vertreten werden.

Oliveira ist am vergangenen Sonntag in Jerez in den Startunfall mit Yamaha-Fahrer Fabio Quartararo verwickelt gewesen. Bei dem Sturz hatte sich der Portugiese unmittelbar die linke Schulter ausgekugelt. Er war immer bei Bewusstsein.

Die Erstversorgung fand im Medical Center statt, bevor Oliveira zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus in der Stadt Jerez gebracht worden war. Dabei wurde auch eine Fraktur im linken Oberarmknochen festgestellt, wie das Team am Montag mitgeteilt hat.

Außerdem wurde eine Verletzung beim Labrum (Pfannenlippe) der linken Schulter entdeckt. Die Ärzte haben sich gegen eine Operation entschieden. Die Verletzungen sollen auf natürliche Weise verheilen. Deswegen muss Oliveira eine Pause einlegen.

Es besteht die Hoffnung, dass er beim Grand Prix von Italien, der vom 9. bis 11. Juni in Mugello stattfindet, wieder dabei sein kann. Bis er wieder fit ist, wird er von Savadori vertreten. Der Italiener arbeitete sich am vergangenen Montag beim Test in Jerez ins RNF-Team ein.

Für Oliveira ist das nun die zweite Verletzungspause in der noch jungen MotoGP-Saison 2023. Beim Saisonauftakt in Portimao (Portugal) war ihm Marc Marquez (Honda) in die Seite geprallt. Dadurch hatte Oliveira Prellungen im rechten Beckenbereich erlitten.

Deshalb musste er bereits den Grand Prix von Argentinien auslassen. Sein einziges komplettes Wochenende bestritt der 28-Jährige in den USA. In Austin wurde er im Sprint Achter und im Grand Prix Fünfter. Mit den Sprint-Ergebnissen von Portimao und Jerez hat er insgesamt 21 WM-Punkte auf dem Konto.

