Schwierige Phase dauert an: Wie Joan Mir abseits der Strecke damit umgeht

Ex-Weltmeister Joan Mir erlebt die schwierigste Phase seiner MotoGP-Karriere. Zum letzten Mal stand der Spanier im Herbst 2021 mit Suzuki auf dem Podest. Aber auch schon das vergangene Jahr gestaltete sich mit der GSX-RR schwierig. 2022 gelang Mir nicht der Sprung auf das Podium.

In der zweiten Saisonhälfte verpasste Mir verletzungsbedingt zudem vier Rennen. Sein einziges zählbares Ergebnis in der gesamten zweiten Saisonhälfte 2022 war ein sechster Platz. Er konnte kein Momentum zu Honda mitnehmen.

Platz elf beim Saisonauftakt in Portimao war bisher mit der RC213V seine einzige Zielankunft in einem Hauptrennen. Mit elf Stürzen an fünf Rennwochenenden führt Mir diese unrühmliche Statistik an. Er merkte bereits an, dass er Angst vor einem Lorenzo-Schicksal bei Honda hat.

Wie geht er abseits der Rennstrecken mit der derzeitigen Situation um? "Nach einem schwierigen Wochenende schalte ich komplett ab. Ich denke dann nicht mehr an Motorräder oder was auch immer. Ich denke nur noch an mein tägliches Leben in Andorra, um zu trainieren. Das gefällt mir."

So wie viele MotoGP-Fahrer wohnt Mir seit einigen Jahren im Fürstentum Andorra. Im Sommer 2022 hat er seine langjährige Freundin Alejandra geheiratet. Das Paar erwartet das erste gemeinsame Kind.

Das Familienleben ist für Mir sehr wichtig, denn er ist "niemand, der Siege groß feiert". Auch Niederlagen sind rasch abgehakt. "Schritt für Schritt bereite ich mich [auf das nächste Wochenende] vor und stelle mir nicht zu viele Fragen."

Mit der Honda RC213V kommt der Weltmeister von 2020 nicht klar Foto: Motorsport Images

"Ich will nicht zu viel nachdenken, sondern Tag für Tag arbeiten", lautet das Motto des 25-Jährigen. "Ich bin daheim mit meiner Familie. So bereite ich normalerweise die Rennen vor. Ich weiß, was ich will und arbeite so hart ich kann."

Sein Problem mit der RC213V ist, dass er nicht so fahren kann, wie er möchte. Die Honda ist auch schwierig zu verstehen. Da es kaum Testmöglichkeiten gibt, sind die Rennwochenenden Tests unter Wettbewerbsbedingungen.

"Es ist eine Frage der Zeit, bis wir alles auf die Reihe bekommen", versucht Mir zuversichtlich zu sein. "Aber es stimmt natürlich, dass es momentan schwierig ist. Wir befinden uns in einer Phase, in der mein Selbstvertrauen und alles sehr niedrig ist."

"Schon der zweite Teil der vergangenen Saison war schwierig. Auch in diesem Jahr ist es schwierig. Wenn wir es schaffen, da herauszukommen, dann werden wir dort nicht mehr landen. Denn das macht einen stärker."

In Frankreich kehrte sein Teamkollege Marc Marquez in die Box zurück. Ist das eine Hilfe? "Natürlich ist es wichtig, dass Marc hier ist. Er weiß perfekt, wie dieses Motorrad funktioniert und wo wir stehen. Seine Aussagen sind immer wichtig, denn er weiß Dinge, die ich nicht sehen kann. Aber auch umgekehrt ist das der Fall. Das ist immer hilfreich."

