"Schwierigste Entscheidung" - Marc Marquez kommentiert Honda-Trennung

Honda und Marc Marquez gehen ab der MotoGP-Saison 2024 getrennte Wege. Das bestätigte HRC am Mittwoch nach dem Heim-Grand-Prix in Motegi (zur Meldung). Wochenlang wurde über Marquez' Zukunft spekuliert. Jetzt sind die Würfel gefallen: Der achtmalige Weltmeister pilotiert in der MotoGP-Saison 2024 eine Ducati Desmosedici und wird bei Gresini Teamkollege von Bruder Alex Marquez.

Da Marc Marquez noch bis zum Jahresende bei HRC unter Vertrag steht, gab es keine offizielle Pressereaktion des Spaniers. Über die sozialen Medien wendete sich die Startnummer 93 aber dennoch an seine Fans und schickte eine emotionale Botschaft, mit der er zeigt, wie schwierig ihm die Entscheidung gegen Honda fiel.

"Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll", schreibt Marquez. "Ich weiß nicht, ob ich das Richtige oder das Falsche tue. Ich weiß nicht, was in der Zukunft passieren wird. Ich weiß nicht, ob sich das alles zum Guten wenden wird. Aber was ich weiß, ist all das, was wir gemeinsam erreicht haben."

Wechsel zu Ducati für Marc Marquez keine emotionale Entscheidung

"Es war die schwierigste Entscheidung meines Lebens, geleitet von meinem Kopf und meinem Mut, NICHT von meinem Herzen", stellt Marquez klar. "Das Team in meinem Herzen werdet immer ihr sein, diejenigen, die mich immer unterstützt haben und immer unterstützen werden. Aber eines ist mir klar: Ich will versuchen, wieder der beste Fahrer der Welt zu werden, und dafür muss ich Spaß auf dem Motorrad haben."

Die veröffentlichte Botschaft hat Marquez zuvor auch ein Mitglied seines Teams geschickt. "Ich habe eine Theorie angewandt, die der Bergsteiger in dem Buch, das du mir zu lesen gegeben hast, gesagt hat", schreibt Marquez.

Mit dieser Geschichte bezieht sich der Spanier auf die Entscheidung, Honda zu verlassen und bei Ducati eine neue Herausforderung anzunehmen. "Wenn ich den Everest in drei Tagen besteigen kann, warum dann in fünf Tagen? Logischerweise ist es viel riskanter, ihn in drei Tagen zu besteigen, man setzt sich viel mehr Gefahren aus und schafft es vielleicht nicht, aber wenn ich es nicht versuche, werde ich es nie erfahren", so Marquez.

"Du hast es mir immer gesagt und ich habe es immer beherzigt: Folge deinem Instinkt, niemand kann dich in Sachen Charakter und Mut schlagen", schreibt Marquez und wendet sich damit voraussichtlich an Crewchief Santi Hernandez, der laut aktuellem Stand nicht mit zu Gresini-Ducati wechseln kann.

Marc Marquez und Crewchief Santi Hernandez gehen voraussichtlich getrennte Wege Foto: LAT

Wie Alex Marquez auf die Meldung reagiert hat

Auch Bruder Alex Marquez reagierte auf die Transfermeldung. "Es war kein einfacher Tag für dich. Doch du bist mutig. Das Leben belohnt diejenigen, die es zu schätzen wissen", schreibt der jüngere der Marquez-Brüder.

Marc Marquez und Alex Marquez sind 2024 Teamkollegen Foto: Motorsport Images

Den Leidensweg von Bruder Marc verfolgte Alex Marquez so nah wie kein anderer. "Nur wenige von uns wissen, was du seit 2020 durchmachen musstest", schreibt Alex Marquez und freut sich für seinen Bruder: "Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem du das, was du am meisten liebst, wieder zu 100 Prozent genießen kannst."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.