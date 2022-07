Sechs Wochen nach der Operation: Marc Marquez gibt Update zur Genesung

Audio-Player laden

MotoGP-Pilot Marc Marquez hat sich sechs Wochen nach der vierten Operation am lädierten rechten Oberarm zur Genesung geäußert. In einer Mitteilung von Arbeitgeber Honda zeigt sich Marquez zufrieden mit der Heilung. Auch die behandelnden Ärzte in Madrid ziehen ein positives Zwischenfazit.

"Wir haben einen wichtigen Schritt in unserem Genesungsprozess gemacht", freut sich Marquez. "Bei dieser zweiten Untersuchung haben die Ärzte bestätigt, dass sich der Oberarmknochen richtig festigt, sodass wir mit der Physiotherapie für den rechten Arm und dem Ausdauertraining beginnen können."

"Ich freue mich sehr, dass ich die Beweglichkeit meines Arms wiedererlangen konnte, um den Genesungsprozess weiter voranzutreiben, und ich möchte dem gesamten medizinischen Team für seine Behandlung und Aufmerksamkeit danken", teilt Marquez mit.

Doktor Sanchez Sotelo, der Chef der Schulter- und Ellenbogenchirurgie in der Mayo-Klinik in Madrid wirkt ebenfalls zufrieden: "Bei der medizinischen Untersuchung von Marc Marquez sechs Wochen nach der Operation am rechten Oberarmknochen wurde eine gute klinische und radiologische Entwicklung bestätigt, die Fortschritte bei der Wiederherstellung der Beweglichkeit und Kraft des rechten Arms ermöglicht."

Der Patient wird sich innerhalb der nächsten sechs Wochen einer erneuten Untersuchung unterziehen", teilt Doktor Sanchez Sotelo mit. Weiterhin offen ist, ob Marquez noch in der laufenden MotoGP-Saison sein Comeback geben kann. HRC-Teammanager Alberto Puig wünscht sich, dass Marquez noch vor der Winterpause zurückkehrt, um die Entwicklung der Honda RC213V voranzutreiben zur Story.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.