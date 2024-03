"Sehr bedauerlich" - Luigi Dall'Igna kommentiert Bagnaia/Marquez-Crash

Die Kollision zwischen Weltmeister Francesco Bagnaia (Ducati) und Marc Marquez (Gresini-Ducati) war der große Aufreger des zweiten MotoGP-Wochenendes der Saison 2024. Durch den Zusammenstoß in Kurve 5 gingen die beiden Ducati-Piloten am Sonntag leer aus. In der Meisterschaft verloren Bagnaia und Marquez den Anschluss.

Die FIM-Rennkommissare stuften den Zwischenfall als Rennunfall ein und sprachen keine Strafen aus. Marc Marquez jedoch sah die Schuld bei seinem Gegenspieler (zur Reaktion).

Ducati-Geschäftsführer Claudio Domenicali war in Portimao vor Ort und sah das Unglück aus der Ducati-Box. Der Italiener sprach gegenüber Sky Sport über die Schuldfrage (wie Domenicali den Vorfall sieht).

Luigi Dall'Igna trauert "wichtigen Punkten" hinterher

Auch Ducati-Rennleiter Luigi Dall'Igna musste sich zum Vorfall beim Portugal-Grand-Prix äußern. "Wir können mit Sicherheit sagen, dass wir immer die Hauptakteure sind", scherzt der Ducati-Corse-Chef.

"Der Zwischenfall, in den Pecco und Marc verwickelt waren, ist sehr bedauerlich", so Dall'Igna. "Er nahm beiden die Chance, in einem schwierigen Rennen, in dem sie nicht um den Sieg kämpfen konnten, wichtige Punkte für die Meisterschaft zu sammeln."

Francesco Bagnaia rutschte in der WM auf P4 ab, Marc Marquez liegt auf P6 Foto: Motorsport Images

Magere Ausbeute: Schwieriges Wochenende für Bagnaia

"Für Pecco war es ein schwieriges Wochenende, an dem wir im Gegensatz zu anderen nicht die richtige Balance finden konnten, obwohl im Sprintrennen bis zu dem Fehler, der ihn den Sieg kostete, alles gut zu laufen schien", bemerkt Dall'Igna.

Ein Fehler in Kurve 1 kostete Francesco Bagnaia den Sieg im Sprint Foto: Motorsport Images

Enea Bastianini brachte das Ducati-Werksteam am Sonntag aufs Podium. Der Italiener fuhr als Zweiter ins Ziel. "Kampfgeist und Entschlossenheit haben ein sehr gutes Ergebnis ermöglicht. Es war für ihn sehr wichtig, ganz vorne mitzufahren. Das hat er gebraucht", so Dall'Igna. "Wir befinden uns am Anfang der Saison. Dieser zweite Platz ist zweifellos ein Sieg", freut sich der Ducati-Manager.

