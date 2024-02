Sepang-Test für Trackhouse-Pilot Raul Fernandez nach Sturz schon beendet

Für einen der 22 MotoGP-Stammfahrer 2024 ist der momentan laufende Wintertest auf dem Sepang International Circuit in Malaysia nach dem ersten von drei Tagen schon wieder beendet. Raul Fernandez, der für das neue Aprilia-Team Trackhouse Racing fährt, ist am Dienstag gestürzt.

Beim Sturz, der am Vormittag in Kurve 11 passierte, ist Fernandez laut Informationen des Trackhouse-Teams zwar "ohne ernsthafte Verletzungen" davongekommen. Um aber das Risiko eventueller weiterer Verletzungen gar nicht erst einzugehen, wurde der Dreitagestest für den Spanier vorzeitig abgebrochen. Ab Mittwoch übernimmt Aprilia-Testfahrer Lorenzo Savadori.

"Zunächst möchte ich mich bei Aprilia und unserem Team Trackhouse Racing entschuldigen", sagt Fernandez und erklärt: "Heute Vormittag hatte ich auf meinen ersten Runden einen schweren Sturz aufgrund der Streckenbedingungen. Ehrlich gesagt hatte ich das nicht erwartet. Aber aufgrund dieses Sturzes bin ich nicht in der Lage, den Test hier in Sepang fortzusetzen."

"Ich fühle mich schrecklich, weil mir so die Chance entgeht, das neue Motorrad besser zu verstehen und zu lernen, wie es sich anfühlt", so Fernandez, der im Trackhouse-Team zunächst mit einer 2023er-Aprilia in die Saison 2024 gehen wird. Die 2024er-Spezifikation, wie sie Teamkollege Miguel Oliveira in dieser Woche erstmals testet und von Saisonbeginn an zur Verfügung haben wird, ist für Fernandez erst zu einem späteren Zeitpunkt in der Saison geplant.

Nach dem vorzeitigen Ende des Sepang-Tests für ihn sagt Fernandez noch: "Für mich ist es jetzt wichtig, dass ich mich gut erhole und ausruhe. Das Motorrad in meiner aktuellen Verfassung zu fahren, das wäre nicht sicher. Ich muss mich auf meine Genesung konzentrieren, um beim Katar-Test hundertprozentig fit zu sein. Dort werden wir dann all die Arbeit, die eigentlich für ihr geplant war, erledigen müssen. Ich entschuldige mich nochmals bei Aprilia und dem Team."

Raul Fernandez geht mit 2023er-Aprilia in die Saison und bekommt später eine 2024er Foto: Motorsport Images

Fernandez' Rückkehr auf die Trackhouse-Aprilia ist somit für den Zweitagestest in knapp zwei Wochen (19./20. Februar) auf dem Lusail International Circuit in Katar vorgesehen. Es wird der letzte Wintertest für die MotoGP-Teams, bevor am Wochenende 8. bis 10. März an gleicher Stelle die Rennsaison 2024 beginnt.

Während Raul Fernandez beim Katar-Test wieder fahren soll, muss Franco Morbidelli (Pramac-Ducati) auch diesen letzten Wintertest auslassen. Das geht auf die jüngste Empfehlung der Ärzte zurück, die Morbidelli nach dessen Portimao-Sturz vom 30. Januar mehrfach untersucht haben.

