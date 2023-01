Siege mit drei Marken: Vinales und Miller könnten Geschichte schreiben

Audio-Player laden

In der MotoGP-Saison 2023 könnte Geschichte geschrieben werden. Zwei Fahrer haben die Chance, einen Sieg mit einer dritten Motorradmarke zu erringen. Maverick Vinales kam schon im Vorjahr knapp an diesen Meilenstein heran. Zweimal wurde der Spanier Dritter. In Silverstone war er mit Platz zwei am nächsten dran.

Vinales hat in seiner Karriere mit Suzuki und Yamaha Rennen gewonnen. Nun könnte er es mit Aprilia schaffen. Und mit Jack Miller gibt es 2023 einen zweiten Fahrer, der mit einer dritten Marke gewinnen könnte.

Mit Honda und Ducati hat der Australier bereits Rennen gewonnen. Nun geht Miller in den nächsten beiden Jahren für KTM an den Start. Sollten Vinales und Miller mit einer dritten Marke triumphieren, dann würden sie sich in eine edle Liste einreihen.

Denn viele große Weltmeister haben nur mit einer Marke gewonnen und noch weniger mit zwei. Aber Rennsieger mit drei verschiedenen Marken sind in der Geschichte der Motorrad-Weltmeisterschaft an einer Hand abzuzählen.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Mike "the Bike" Hailwood war der erste Fahrer, dem das gelungen ist. Der viermalige 500er-Weltmeister gewann in den 1960er-Jahren mit Norton, MV Agusta und Honda. Anschließend dauerte es, bis dem nächsten Fahrer dieser Meilenstein gelang.

In den 1980er-Jahren war Randy Mamola mit Suzuki, Honda und Yamaha erfolgreich. Allerdings konnte der US-Amerikaner nie den Weltmeistertitel erobern. Viermal wurde Mamola in der Königsklasse WM-Zweiter.

Eddie Lawson wurde viermal Weltmeister. Der US-Amerikaner feierte diese Erfolge mit Yamaha und Honda. Am Ende seiner Grand-Prix-Karriere fuhr Lawson für Cagiva. In Ungarn 1992 eroberte er den ersten Sieg für die italienische Marke.

Der vierte und bisher letzte Fahrer, der mit drei verschiedenen Motorrädern Rennen gewonnen hat, war Loris Capirossi. In der 500er-Klasse holte er Siege für Yamaha und Honda und in der MotoGP mit Ducati.

Seit es die moderne Viertaktära MotoGP seit dem Jahr 2002 gibt, hat kein Fahrer mit drei verschiedenen Marken Rennen gewonnen. Valentino Rossi scheiterte bei Ducati. Und Jorge Lorenzo hatte in seinem einzigen Honda-Jahr keinen Erfolg.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.