"Sind langsamer als im Vorjahr": Yamaha-Fahrer sprechen Klartext

Yamaha steht mit dem neuen V4-Motorkonzept vor dem Beginn einer neuen MotoGP-Ära. Testfahrer Augusto Fernandez hat im Herbst 2025 bereits drei Wildcards mit dem neuen Prototypen absolviert. Nun fahren auch das Werksteam mit Fabio Quartararo und Alex Rins sowie das Satellitenteam Pramac mit Jack Miller und Toprak Razgatlioglu mit dem neuen Motorrad.

Die Testfahrten in Sepang (Malaysia) und Buriram (Thailand) haben gezeigt, dass Yamaha noch viel Arbeit vor sich hat. Das neue Projekt steckt noch in den Kinderschuhen. Im Vergleich zu den anderen vier Marken liegt Yamaha klar hinten.

"Jeder hat gesehen, wie es wirklich um unser Motorrad steht", spricht Rins Klartext. "Klar, uns fehlt Leistung auf der Geraden, wir verlieren auch in den Kurven, das ist nichts Neues. Deshalb ist es besser, auf dem Boden zu bleiben und nicht zu viel über das Ergebnis nachzudenken."

Wie weit Yamaha hinter der Konkurrenz ist, verdeutlicht der Spanier mit einem Beispiel vom Buriram-Test: "Als ich meine Sprint-Simulation gefahren bin, hat Luca Marini auch seine Simulation absolviert."

"Runde für Runde kam er näher an mich heran. Er hat mich auf der Geraden richtig früh überholt. Also in der Runde war er eigentlich schon weg von mir. Deshalb kann ich nur sagen: Das wird richtig hart."

Bei Yamaha wird auf Hochtouren gearbeitet, doch seit den Testfahrten im Herbst 2025 sind über den Winter größere Fortschritte ausgeblieben. "Wenn du ein neues Projekt startest, erwartest du jedes Mal riesige Schritte, sobald du auf die Strecke gehst", sagt Rins.

"Als wir das Motorrad das erste Mal in Barcelona getestet haben und das dann mit dem zweiten Test in Misano verglichen haben, gab es extrem viele unterschiedliche Dinge zu testen. Das war ein großer Schritt."

"Dann sah es so aus, als hätten sie von Valencia bis Sepang am Chassis, an der Schwinge und an vielen Teilen arbeiten können, aber beim Motor nicht in dem Maß, wie wir es vielleicht erwartet haben. Vielleicht haben sie selbst auch mehr beim Motor erwartet, aber es kam nicht so viel."

"Jetzt müssen wir auf das nächste Update warten. Ich weiß nicht, wann das kommt, ich weiß auch nicht, ob sie das sagen oder nicht. Aber schauen wir mal, ob wir in ein paar Rennen einen großen Schritt beim Motor machen können."

Laut Teammanager Massimo Meregalli gibt es einen Update-Plan für die kommenden Monate. Wie die Details aussehen, wurde nicht öffentlich kommuniziert. Nach den Tests gab es auch Meetings mit den Fahrern, um die Gesamtsituation zu besprechen.

"Ja, mit den Fahrern jeweils separat", bestätigt Rins. "Aber wir sind alt genug, um die Situation zu managen, um zu sehen, was wir tun können, was wir sagen können und was nicht. Manchmal ist es schwierig, die Frustration in den Griff zu bekommen."

"Normalerweise versuche ich, das auf der Strecke zu regeln. Ich versuche, noch eine Runde zu fahren, bevor ich in die Box gehe, um den Kopf frei zu kriegen. Wenn du in so einer schwierigen Position bist wie ich, weil ich etwas für nächstes Jahr finden muss, wird es noch schwieriger."

Quartararo: "Wir sind langsamer als im Vorjahr"

Auch Teamkollege Quartararo musste den Frust der Testfahrten verarbeiten. Das Video mit dem Mittelfinger ging um die Welt. Auch er bestätigt die Eindrücke von Rins, dass er über den Winter größere Fortschritte erwartet hatte.

"Das Gefühl ist jetzt wirklich, wirklich sehr ähnlich wie im September", spricht auch der Ex-Weltmeister Klartext. "Natürlich erwarten wir viel größere Schritte, aber leider machen wir die nicht. Wir starten also schon deutlich langsamer als letztes Jahr."

"Man kann sich nicht vorstellen, wie viele Set-ups und wie viele Dinge wir in Sepang und auch hier [beim Test] ausprobiert haben. Das Gefühl war immer gleich. Ich glaube, es geht jetzt eher darum, dass die Ingenieure ein neues Teil finden müssen, etwas komplett anderes."

Fabio Quartararo hatte über den Winter größere Fortschritte erwartet Foto: Getty Images AsiaPac

"Damit wir irgendwie einen Weg finden und eine Basis bekommen, weil wir immer noch keine Basis haben, zumindest nicht für meinen Fahrstil. Wir haben gesehen: Unser Tempo im Vergleich zum Test letztes Jahr war in der Rennsimulation sieben bis acht Zehntel langsamer."

"Aber mehr als eine Basis müssen wir, glaube ich, die Performance des Motorrads finden", so Quartararo. "Denn ich glaube nicht, dass es jetzt ein Basis-Thema ist, sondern dass wir einfach immer noch sehr langsam sind."

"Wir müssen nicht nur den Topspeed verbessern, wir müssen das Turning des Motorrads verbessern, das Gefühl für das Vorderrad, die Elektronik. Da gibt es sehr, sehr viele Dinge, die wir verbessern müssen. Deshalb denke ich, wir müssen unsere Entwicklungsschritte deutlich steigern."

Quartararo hat für den Saisonauftakt in Thailand an diesem Wochenende keine Erwartungen. Dass ihm so wie im Vorjahr einige Polepositions gelingen können, hielt er schon nach den abschließenden Testfahrten für unmöglich.

Miller versteht Quartararos Frustration

Die Yamaha-Prognose ist düster. "Ich verstehe seine Frustration", sagt Miller. "Ich kenne nicht alle Details seiner Situation oder was da alles gelaufen ist, aber ich verstehe es. Er ist Weltmeister, er glaubt daran, er trainiert sich den Hintern ab und macht alles, was er kann, um vorne zu sein."

"Wenn du nicht das Paket hast, das du willst, ist das frustrierend, das ist klar. Wenn das Jahr für Jahr so läuft, kommst du irgendwann an einen gewissen Punkt. Ich verstehe seine Frustration. Aber ich bin, sagen wir, im Projekt noch relativ frisch. Ich verstehe meine Rolle und was ich hier tun soll."

Jack Miller weiß, welche Aufgabe er im neuen Yamaha-Projekt hat Foto: Getty Images AsiaPac

"Natürlich wollen wir immer versuchen, richtig gute Ergebnisse zu bringen und das Beste herauszuholen. Aber ich nehme auch die andere Seite an: ein Projekt von dem Punkt, wo wir gerade stehen, zu nehmen und es dahin zu bringen, wo es hingehört."

Miller geht in seine zwölfte MotoGP-Saison. Yamaha hat ihn auch für 2026 verpflichtet, um auf seine Erfahrung zu setzen. Der Australier ordnet sich als "Arbeitstier" dem Projekt unter und versucht sich dementsprechend einzubringen.

Rookie Razgatlioglu will Zeitenmonitor ausmachen

Ganz anders ist die Situation seines neuen Teamkollegen Razgatlioglu, der sich als dreimaliger Superbike-Weltmeister nun auch in der MotoGP beweisen will. Aber bei den Testfahrten war der Türke der langsamste Stammfahrer im Feld.

In den vergangenen Jahren ist Razgatlioglu mit dem Ziel zu gewinnen zu den Rennen gekommen. Das ist nun komplett anders. "Es ist schwierig", gibt er offen zu, "aber ich versuche einfach, immer positiv zu bleiben."

"Ich versuche, es auf dem Motorrad zu genießen, aber manchmal ist es sehr schwer. Auch beim letzten Test: Ich versuche mich zu verbessern, aber ich spüre keine Verbesserung. Das ist sehr schwierig."

Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu hat bisher eine harte Zeit Foto: Icon Sportswire

"Ich rede mit allen, und alle sagen: Du brauchst Zeit. Ja, ich verstehe, ich brauche Zeit. Aber in den vergangenen sechs Jahren war ich in der Superbike sehr gut. Ich versuche immer, schnell zu sein und etwas zu zeigen. Das ist sehr schwierig."

Wie bleibt Razgatlioglu angesichts seiner Situation cool? "Ich versuche, nicht auf die Zeiten zu schauen. Vielleicht muss ich den Bildschirm einfach ausmachen", merkt er auf diese Frage sarkastisch an.

Ist der Wechsel in die MotoGP schwieriger als erwartet? "Nein, weil ich es genau so erwartet habe. Okay, im Moment ist die Yamaha ein bisschen schwierig, aber ich glaube an diese Marke. Ich denke, dass sie sich etwas verbessert haben, weil alle sehr hart arbeiten."

"Vielleicht Ende des Jahres, vielleicht mitten im Jahr, vielleicht nächstes Jahr wird Yamaha stärker sein. Und ich brauche auch Zeit, ich muss lernen. Vielleicht kommen wir nächstes Jahr stärker zurück, vielleicht schon Ende des Jahres."