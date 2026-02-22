Sorge vor Saisonstart: Wie fit ist Marc Marquez wirklich?

Marc Marquez präsentierte sich beim zweitägigen Vorbereitungstest in Buriram (Thailand) konkurrenzfähig, obwohl er sich körperlich nicht ganz wohl fühlte. Das lag daran, dass er am Samstag mit einem Magenproblem aufwachte. Dennoch absolvierte der Weltmeister alleine am ersten Tag 77 Runden.

Dabei hatte er am Vormittag aber auch zwei Stürze. "In der zweiten Runde, als ich vor der letzten Kurve die weiße Linie berührt habe", sagt der Ducati-Fahrer. Einige Fahrer stürzten deshalb zu Beginn des Tests, weil die Fahrbahnmarkierungen noch sehr rutschig waren.

"Der zweite Sturz war mein Fehler, ein Konzentrationsfehler", nimmt er diesen zweiten Crash am Samstag auf seine Kappe. "Ich meine, ich war total erledigt wegen der Magenprobleme, nicht genug fokussiert."

Trotzdem beendete er den ersten Testtag nur knapp hinter seinem Bruder Alex auf dem zweiten Platz. Nach Vergleichstests der Aerodynamik konzentrierte sich Ducati am zweiten Testtag wie die übrigen Teams auf das Set-up und die Performance.

Sonntagvormittag fuhr Marc Marquez bei einem Qualifying-Versuch 1:28.836 Minuten. Damit schloss er den Test als Dritter ab, weniger als zwei Zehntelsekunden hinter dem Aprilia-Duo Marco Bezzecchi und Ai Ogura.

Aber der Test endete Sonntagnachmittag auch mit seinem dritten Sturz. Als die Startnummer 93 eine Rennsimulation in Angriff nahm, stürzte er in Kurve 3. Er blieb unverletzt, abgesehen von einer Schürfwunde am rechten Unterarm.

"Alle Stürze an diesem Wochenende waren Konzentrationsfehler", sagt Marc Marquez. "Klar, wenn du nicht konzentriert bist, ist man über dem Limit. Aber ich hab diesen Instinkt, schnell zu sein - voll konzentriert kann ich es kontrollieren, ansonsten nicht."

Nach dem Sturz fuhr er nicht mehr hinaus. Hätte er die Rennsimulation beendet, hätte das ohnehin das Ende des geplanten Tests bedeutet. Der Sturz sorgte somit für ein früheres Arbeitsende. Trotzdem ist der Weltmeister insgesamt mit dem Test zufrieden.

"Nicht schlecht. Es ist natürlich nie genug, besonders weil ich immer noch Potenzial in meiner körperlichen Verfassung sehe. Gestern und heute Morgen haben wir viele Runden gedreht. Vielleicht war ich heute Nachmittag zu müde für den Longrun, aber trotzdem habe ich es versucht."

Wie fit ist Marquez vor dem Saisonstart?

Bis zu seinem Sturz fuhr Marc Marquez am Sonntag insgesamt 52 Runden. Die Frage ist, wie körperlich fit er vor dem Saisonstart am kommenden Wochenende ist. Denn auch die Schulterverletzung aus dem Herbst spielt eine Rolle.

"Das Problem ist, ich kann keinen Prozentsatz nennen, weil ich nicht weiß, wo die 100 Prozent nach der Verletzung liegen", sagt er über seine rechte Schulter. "Ich spüre, ich habe noch Luft nach oben im Vergleich zur Zeit vor der letzten Verletzung."

Mit seinem technischen Paket ist der Weltmeister zufrieden Foto: AFP

"Aber ich kann keinen Prozentsatz sagen, weil ich gelernt habe: Nach Verletzungen verändern sich manchmal die 100 Prozent und sind etwas niedriger. Aber wir arbeiten an einem guten Kompromiss. Mal sehen."

"Momentan hab ich drei, vier Tage vor mir, um meine Energie zurückzugewinnen - nicht die Schulter, die Energie, weil ich diesen Test bereits mit sehr wenig Energie begonnen hatte." Die Magenverstimmung hatte darauf einen wesentlichen Einfluss.

Alter oder Verletzungen? Marquez ordnet ein

Zwischen den Testfahrten in Malaysia und Thailand feierte Marc Marquez seinen 33. Geburtstag. Spürt er das Alter bei der Saisonvorbereitung? "Für mich wird es nicht mit dem Alter härter, sondern durch die Verletzungen, nicht das Alter. Mental fühle ich mich immer noch jung."

"Aber klar, Verletzung nach Verletzung - das macht den Körper immer träger. Und es dauert länger. Deshalb war dieser Winter super lang. Wir arbeiten daran. Nach dem Thailand-Rennen haben wir noch zwei Wochen extra. Mal sehen, ob wir diese Entwicklung fortsetzen können."

Aus technischer Sicht ist Marc Marquez mit seinem Ducati-Paket zufrieden. Die Wintertests sind gut verlaufen und das Motorrad ist für den Saisonstart bereit: "Wir haben gute Arbeit geleistet: Unser Paket, unsere Basis steht fest."

"Ich fühlte mich mit dem Motorrad super gut. Den ganzen Tag bin ich richtig gut gefahren. Das Gefühl, der Qualifying-Versuch und die Rennpace waren gut." Er ist zuversichtlich, aber die Tests zeigten, dass sich ein Vierkampf um den ersten Saisonsieg abzeichnet.

Auch Teamkollege Francesco Bagnaia und Bruder Alex Marquez präsentierten sich konkurrenzfähig. Dazu kam Aprilia-Speerspitze Marco Bezzecchi, der beim Test ebenfalls sehr stark unterwegs war.

Das überrascht Marc Marquez nicht: "Nein, Aprilia besonders mit Marco. Aber nicht nur er, denn auch Martin mit nur einem Test und Ogura haben einen Schritt gemacht. Und Marco war schon letztes Jahr in der zweiten Saisonhälfte super schnell. Er wird von Anfang an um den Titel kämpfen."