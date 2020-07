Spaß auf vier Rädern: Valentino Rossi fährt GT3-Ferrari in Misano

Der MotoGP-Saisonauftakt in Jerez am kommenden Wochenende rückt Tag für Tag näher. Seit Wochen bereiten sich die Fahrer mit Motocross, Supermoto oder anderen Bikes darauf vor. So auch Valentino Rossi. Aber der Italiener nutzte auch eine andere Möglichkeit, Speed und Adrenalin zu spüren.

"Diesmal bin ich in Misano mit zwei Rädern mehr", kommentiert Rossi ein Posting auf Instagram. Er drehte nämlich mit einem Ferrari 488 GT3 vom Team Kessel-Racing seine Runden. "Was für ein tolles Gefühl, mit unserem 'Biest' zu fahren."

Zuletzt fuhr Rossi dieses Auto im vergangenen Dezember. Damals nahm er am 12-Stunden-Rennen von Abu Dhabi teil. Mit Halbbruder Luca Marini und Kumpel "Uccio" wurde damals ein Podestplatz erreicht.

Rossi hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er nach seiner MotoGP-Karriere noch einige Jahre Automobilrennen fahren möchte. GT3-Rennen wären die erste Wahl, denn er hat schon mehrmals bewiesen, dass er in diesen Autos konkurrenzfähig ist.

Es wird aber noch dauern, bis der 41-Jährige zahlreiche Autorennen fahren wird. Denn seine Gegenwart und unmittelbare Zukunft bleibt die MotoGP. Wie italienische Medien übereinstimmend berichten, hat Rossi bereits einen Vertrag mit Petronas-Yamaha unterschrieben.

Der Vertrag soll nicht nur für 2021 gelten, sondern auch eine Option für 2022 beinhalten. Ob das Team die Verpflichtung von Rossi in der kommenden Woche offiziell machen wird, ist noch offen. Zunächst will man dem Verständnis nach die Verlängerung mit Franco Morbidelli verkünden.

Mit Bildmaterial von FotoSpeedy.