Spielberg als bestes MotoGP-Event 2019 ausgezeichnet

Der Grand Prix von Österreich ist zur besten MotoGP-Veranstaltung der Saison 2019 gewählt worden. Die Entscheidung wurde von der Teamvereinigung IRTA getroffen und wurde von der Grand-Prix-Kommission abgesegnet. Als 2016 die Motorrad-WM nach Spielberg zurückkehrte, wurde man schon einmal als bestes Event des Jahres ausgezeichnet.

"Als wir zum letzten Mal den Award gewonnen haben, hatten wir vielleicht den Bonus als Rookie im Kalender", sagt Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz. "Seither sind wir eine Fixgröße in der MotoGP-Saison. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir von den Insidern, den Teams, den Fahrern und den Mechanikern erneut zum Grand Prix des Jahres gewählt wurden."

Im Laufe der drei Tage pilgerten rund 200.000 Fans zum Red-Bull-Ring. Am Rennsonntag hatten sich knapp 88.000 Besucher rund um die Strecke versammelt. "Die steirische Gastfreundschaft, der Enthusiasmus der österreichischen Fans und unsere Liebe zum Motorsport ergänzen einander sehr gut", findet Mateschitz.

IRTA-Präsident Poncharal schwärmt von Spielberg

Gewonnen hat Ducati-Pilot Andrea Dovizioso nach einem spannenden Duell bis zur Zielkurve gegen Marc Marquez (Honda). "Der beste Grand Prix des Jahres ist für die Dorna und die IRTA sehr wichtig", sagt Herve Poncharal. "Als IRTA-Präsident repräsentiere ich alle Teams. Und das ist wirklich eine Bestätigung des gesamten Fahrerlagers, von den Mechanikern über die Manager bis zu den Fahrern."

Andrea Dovizioso und Marc Marquez lieferten sich ein packendes Duell Foto: LAT

"Die Zuschauer können die Strecke reibungslos erreichen und verlassen. Das Media Center ist großartig. Wir sind sehr glücklich und es gab fast keinen Widerstand gegen diese Wahl", sagt der IRTA-Präsident. "Leider können wir Österreich nicht in jedem Jahr nominieren, aber ich hoffe, dass andere Veranstalter das sehen und mit dieser Erfahrung bei ihnen etwas verbessern. Alles ist gut organisiert, wie eine gut geölte Maschine."

Im Rahmen des Grand Prix im vergangenen August wurde auch der Vertrag verlängert. Die MotoGP wird bis einschließlich 2025 in Spielberg gastieren. "Es macht mich stolz, dass die MotoGP zum Red-Bull-Ring zurückgekehrt ist", sagt Dorna-Chef Carmelo Ezpeleta. "Wir haben in den vergangenen Jahren einige der spektakulärsten Rennen dort gesehen, auf jeden Fall war es in diesem Jahr eine unglaubliche Show. Ich glaube, wir freuen uns schon alle auf das nächste Jahr."

Die Zuschauerzahlen in Spielberg:

2016: 95.000 (Sonntag), 215.850 (insgesamt)

2017: 90.411 (Sonntag), 201.589 (insgesamt)

2018: 92.955 (Sonntag), 206.746 (insgesamt)

2019: 87.595 (Sonntag), 197.315 (insgesamt)

Mit Bildmaterial von LAT.