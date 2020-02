Sportministerium gibt Entwarnung: Thailand-GP wird durchgeführt

Das Sportministerium von Thailand hat bestätigt, dass der Grand Prix in Buriram wie geplant stattfinden kann. Nach dem Ausbrechen des Corona-Virus sorgten sich die Verantwortlichen der MotoGP um die Sicherheit der Fahrer und Teams. Diese Bedenken sind laut den Behörden in Thailand unbegründet.

Laut dem thailändischen Sportministerium besteht keine ernste Gefahr, da infizierte Personen unter Quarantäne sind. Zudem ist man in Thailand stolz darauf, die höchste Rate an geheilten Patienten zu haben.

Im Vergleich zu den vergangenen Jahren rutschte der Thailand-Grand-Prix im 2020er-Kalender nach vorne und ist das zweite Event des Jahres. Zwei Wochen nach dem Saisonauftakt in Katar wird in Buriram gefahren, bevor es in Austin weitergeht (zum Kalender MotoGP).

Mit Bildmaterial von LAT.