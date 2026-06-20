Sportwart geschlagen: Bezzecchi vom MotoGP-Rennen in Brünn suspendiert

Marco Bezzecchi wurde für den Rennsonntag beim Grand Prix von Tschechien von den Rennkommissaren suspendiert! Der WM-Führende hatte sich nach seinem Sturz im Sprint am Samstag "unsportlich" gegenüber den Sportwarten verhalten.

Der Aprilia-Werksfahrer stürzte im Sprint zwei Runden vor dem Rennende in Kurve 3. Als er nach dem Sturz zu seinem im Kiesbett liegenden Motorrad lief, waren dort schon Sportwarte, um das Motorrad zu bergen.

Bezzecchi stürmte heran und versuchte, sich Platz zu schaffen, um an sein Motorrad zu kommen. Zunächst schubste er einen Sportwart leicht zur Seite. Als dieser jedoch weiterredete, ohrfeigte Bezzecchi den Sportwart und stürmte dann frustriert davon.

In solchen Situationen müssen die Fahrer den Anweisungen der Sportwarte folgen. Die Rennkommissare verschickten um 19:50 Uhr Ortszeit das Dokument mit ihrer Entscheidung.

Darin heißt es: "Gemäß Artikel 3.8 des FIM Grand Prix Weltmeisterschafts-Reglements bestätigen wir unsere Entscheidung im Rahmen einer Anhörung."

"Am 20. Juni 2026 um 16:07:41 während des MotoGP-Sprints in Tschechien haben Sie nach einem Sturz Sportwarte geschubst und geschlagen, die versuchten, Ihr Motorrad zu bergen."

"Dies ist eine Handlung, die den Interessen des Sports schadet, und stellt daher einen Verstoß dar, wie in Artikel 3.3.2.2 des FIM Grand Prix Weltmeisterschafts-Reglements beschrieben:"

"Jede korrupte oder betrügerische Handlung oder jede Handlung, die den Interessen der Veranstaltung oder des Sports schadet, ausgeführt von einer Person oder einer Gruppe von Personen während einer Veranstaltung."

Aus den oben genannten Gründen haben die Rennkommissare gegen Sie eine Sperre für den Grand Prix von Tschechien verhängt (gemäß den Artikeln 3.2.1 und 3.3.2.3 des FIM Grand Prix Weltmeisterschafts-Reglements).

Einspruch von Aprilia abgewiesen

Aprilia legte gegen diese Entscheidung Einspruch ein. Samstagabend fand zwischen 20:05 Uhr und 20:37 Uhr eine Anhörung vor den FIM-Kommissaren statt, die für Einsprüche zuständig sind (englisch: Appeal Stewards).

Dabei handelte es sich um Ralph Bonhorst und Ales Holan. Aprilia wurde durch Massimo Rivola und Paolo Bonora vertreten. Außerdem waren die Rennkommissare Simon Crafar, Andres Somolinos und Tamara Matko anwesend.

Nach dieser Anhörung bestätigten Bonhorst und Holan die Entscheidung der Rennkommissare. Die Suspendierung von Bezzecchi beim Grand Prix von Tschechien bleibt bestehen.

Im Dokument zur Urteilsbegründung heißt es: "Die FIM Appeal Stewards haben die im Namen des Fahrers vorgebrachten Angaben sowie die vorgelegten Beweise, einschließlich Videoaufnahmen, offizieller Berichte und der Umstände des Vorfalls, sorgfältig geprüft."

"Obwohl die Appeal Stewards anerkennen, dass Fahrer, die in Unfälle verwickelt sind, unmittelbar nach einem Vorfall Frustration, Enttäuschung und starke Emotionen erleben können, können solche Umstände körperliche Aggressionen gegenüber Streckenpersonal, das seine offiziellen Aufgaben erfüllt, weder entschuldigen noch rechtfertigen."

"Sportwarte und andere Sicherheitsverantwortliche sind von grundlegender Bedeutung für die sichere Durchführung des Motorradsports. Sie arbeiten in gefährlichen Umgebungen und begeben sich häufig in unmittelbare Nähe zu fahrenden Motorrädern und anderen Gefahren, um die Teilnehmer zu schützen und den sicheren Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten."

"Der Sport ist darauf angewiesen, dass diese Offiziellen ihre Aufgaben ohne Angst vor Einschüchterung, Missbrauch oder körperlichen Angriffen erfüllen können. Die Grundsätze sportlichen Verhaltens verlangen von allen Beteiligten, Offizielle, Streckenposten und freiwillige Helfer jederzeit mit Respekt zu behandeln."

"Jeglicher körperliche Kontakt aggressiver Natur gegenüber einem Sicherheitsverantwortlichen an der Strecke stellt eine schwerwiegende Abweichung von diesen Standards dar und untergräbt das gegenseitige Vertrauen und den Respekt, auf denen der sichere Ablauf der Meisterschaft beruht."

"Die Appeal Stewards halten es für besonders bedeutsam, dass die beteiligten Personen Sportwarte waren, die aktiv mit der Bergung des Motorrads des Fahrers nach einem Unfall beschäftigt waren."

"Dieses Personal handelte ausschließlich im Interesse der Sicherheit des Fahrers, der Veranstaltung und des geordneten Ablaufs des Wettbewerbs. Körperliche Aggressionen gegenüber Streckenposten sind im professionellen Motorsport völlig inakzeptabel und können unabhängig von den Umständen, die zu dem Vorfall geführt haben, nicht toleriert werden."

"Ein unangemessenes Ausbleiben einer Reaktion auf ein solches Verhalten würde das Risiko bergen, ein falsches Signal an die Teilnehmer der gesamten Meisterschaft zu senden, und wäre unvereinbar mit der Verpflichtung des Dachverbands, Offizielle, freiwillige Helfer und Mitarbeiter, die zum Sport beitragen, zu schützen."

"Unter Berücksichtigung der Schwere des Verhaltens, des Status der beteiligten Personen als Sicherheitsverantwortliche an der Strecke, der Notwendigkeit, angemessene Verhaltensstandards aufrechtzuerhalten, sowie der Erforderlichkeit sowohl spezifischer als auch allgemeiner Abschreckung sind die Appeal Stewards davon überzeugt, dass das Rennkommissare zu Recht zu dem Schluss gekommen sind, dass die Handlungen des Fahrers eine den Interessen des Sports schadende Handlung darstellen."

"Die Appeal Stewards kommen ferner zu dem Ergebnis, dass die verhängte Sanktion in einem angemessenen Verhältnis zur Schwere des Verstoßes steht und sich im Rahmen der den Rennkommissare zur Verfügung stehenden Strafmöglichkeiten bewegt. Dementsprechend wird die Berufung zurückgewiesen und die ursprüngliche Entscheidung in vollem Umfang bestätigt."

Aprilia kann auch gegen diese Entscheidung Berufung einlegen. Gemäß den Artikeln 3.4.4, 3.7.2.2, 3.7.2.3 und 3.7.2.4 des FIM Grand Prix Weltmeisterschafts-Reglements hat Aprilia das Recht, innerhalb der nächsten fünf Tage gegen diese Entscheidung der FIM Appeal Stewards beim International Court of Appeal (CAI) Berufung einzulegen.