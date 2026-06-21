Sportwart-Vorfall in Brünn: Bezzecchi akzeptiert Sperre und entschuldigt sich

Der Grand Prix von Tschechien in Brünn findet ohne Marco Bezzecchi statt. Am Samstag stieß und schlug der WM-Führende der MotoGP einen Sportwart, nachdem er im Sprint in Kurve 3 gestürzt war.

Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, dass einer der Sportwarte am Gasgriff drehte, als die Aprilia im Kiesbett aufgerichtet wurde. Deshalb eilte Bezzecchi zu seinem Motorrad, um den Not-Aus-Schalter zu betätigen.

In diesem Gerangel rastete der Italiener aus und schlug den Sportwart. Die Rennkommissare suspendierten deshalb Bezzecchi vom Warm-up und vom Grand Prix. Eine Berufung von Aprilia wurde nach einer Anhörung abgelehnt.

Der italienische Rennstall akzeptiert den Ausschluss vom Renntag und wird auch keine Berufung beim International Court of Appeal (CAI) einlegen. Damit geht der Renntag in Brünn ohne den WM-Führenden über die Bühne.

Am Sonntagmorgen fuhr Bezzecchi mit einem Roller zu Kurve 3, wo er am Samstag im Sprint gestürzt war. Er suchte den Sportwart auf und entschuldigte sich bei ihm. Beide umarmten sich, und Bezzecchi schenkte ihm seine Handschuhe.

Auf Instagram veröffentlichte der Italiener zudem eine öffentliche Entschuldigung: "Ich möchte mich bei der gesamten MotoGP-Community für mein Verhalten gegenüber dem Sportwart entschuldigen."

"Es tut mir auch leid, weil ich weiß, wie viel Einsatz und welche Opfer die Sportwarte bringen, um unsere Sicherheit zu gewährleisten. Ein solches Verhalten darf nicht vorkommen, und es gibt keinerlei Rechtfertigung dafür."

Wie der Sportwart die Situation erlebt hat

"Ich entschuldige mich bei allen, bei Aprilia Racing und bei all meinen Fans", so Bezzecchi. Auch der Sportwart hat seine Entschuldigung angenommen. Im Interview mit TNT Sports beschreibt er den Vorfall.

"Ich meine, er stand wirklich unter Stress, und ich verstehe die Situation. Er ist gestürzt, also habe ich meinen Job gemacht. Ich bin zum Motorrad gegangen und habe es aufgehoben", schildert der Sportwart.

"Ich habe die Kupplung gezogen und versucht, das Motorrad aufzuheben. Es lief noch und das Motorrad begann zu rollen, also wollte ich es wieder absetzen, und dann hat es hochgedreht."

"Er hat wahrscheinlich gedacht, dass ich das absichtlich gemacht habe. Es war ein reiner Unfall, und dann hat jeder gesehen, was passiert ist." Die Entschuldigung am Sonntagmorgen war für den Sportwart sehr wichtig.

"Er ist einfach zu mir gekommen und hat sich persönlich bei mir entschuldigt. Ich verstehe ihn also, und ich wünsche ihm alles Gute. Für mich ist es wirklich wichtig, dass er sich entschuldigt hat."

Frage an Rivola: Verspielen die Fahrer die WM-Chance?

Am Sonntagmorgen trat auch Aprilia-Motorsportchef Massimo Rivola zu Beginn des Warm-ups vor die Kameras der internationalen TV-Sender, um eine Stellungnahme abzugeben.

"Zunächst einmal möchten wir uns auch bei dem Sportwart entschuldigen", sagt Rivola gegenüber MotoGP.com. "Zweitens akzeptieren wir die Strafe. Wir tolerieren ein solches Verhalten ebenfalls nicht."

"Ich muss sagen, dass wir zunächst Einspruch eingelegt haben, weil wir im Vergleich zu ähnlichen Fällen in der Vergangenheit ein Missverhältnis zwischen der Aktion und der Strafe gesehen haben - aber damit ist das Thema erledigt."

Beide Aprilia-Fahrer haben schon viele WM-Punkte liegen gelassen. Allein Bezzecchi stürzte in vier der ersten neun Sprints. Jorge Martin hatte in Barcelona einen Unfall mit seinem Markenkollegen Raul Fernandez.

Nach diesem Rennen schubste Martin in der Box Aprilia-Teammanager Paolo Bonora. Anschließend riss Martin in Ungarn bei einem Startunfall auch Bezzecchi und Fernandez aus dem Rennen. Dafür erhielt er für Brünn zwei Long-Lap-Strafen.

Verspielen die Aprilia-Fahrer die große WM-Chance? "Ich denke, die Meisterschaft ist sehr, sehr lang", antwortet Rivola auf diese Frage. "Wir haben ein konkurrenzfähiges Motorrad, wir haben sehr konkurrenzfähige Fahrer, also wird noch viel von der Meisterschaft übrig sein - für alle und auch für uns."