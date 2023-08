Starke VR46-Frühform 2023 für Pablo Nieto keine große Überraschung

Kurz vor Halbzeit der MotoGP-Saison 2023 steht das Ducati-Satellitenteam VR46 besser da als es vor Saisonbeginn von einigen Beobachtern erwartet worden war.

In der Fahrerwertung belegen Marco Bezzecchi und Luca Marini aktuell den dritten und sechsten Tabellenplatz. Bezzecchi, der schon zwei Saisonsiege auf dem Konto hat, war vorübergehend sogar der WM-Spitzenreiter. In der Teamwertung ist VR46 derzeit mit knappem Rückstand auf das Pramac-Team WM-Zweiter, nachdem man auch diese Tabelle vorübergehend angeführt hatte.

Im Gegensatz zum Ducati-Werksteam und zum Pramac-Team kommt im VR46-Team das Ducati-Vorjahresmodell, die GP22, zum Einsatz. Das aber ist zumindest bislang alles andere als ein Nachteil. Innerhalb des Teams zeigt man sich vom starken Saisonstart nur bedingt überrascht.

"Wir hatten seit den Wintertestfahrten schon eine Vorahnung", sagt VR46-Teammanager Pablo Nieto im offiziellen Podcast von 'MotoGP.com' und führt an: "Wir wussten, dass wir das Weltmeistermotorrad von 'Pecco' [Bagnaia] aus dem vergangenen Jahr haben und wir wussten, dass dieses Motorrad richtig gut ist. Es war uns klar, dass die ersten fünf, sechs Rennen unsere große Chance sein würden."

"Während Yamaha und Honda bei den Wintertestes Probleme hatten und es bei KTM ein bisschen auf und ab ging, waren wir voll auf die ersten Rennen konzentriert. Wir wussten, dass wir in diesen Rennen einen Unterschied bewirken können. Deshalb haben wir uns so ins Zeug gelegt", sagt Nieto, räumt aber doch ein: "Dass es so gut laufen würde, das war schon schwer zu verstehen."

Zwar liegt Bezzecchi im VR46-Teamduell 2023 derzeit mit zwei Siegen und zwei weiteren Podestplätzen gegenüber einem einzigen Podestplatz von Marini vorne. Nieto aber stellt heraus: "Dass das Level des Teams so viel besser geworden ist, das ist der Verdienst beider Fahrer."

"Wenn du siehst, wie dein Teamkollege eine richtig starke Saison fährt und du selber dicht an ihm dran bist, dann legst du dich selber umso mehr ins Zeug", schildert der VR46-Teammanager die Situation aus Marinis Sicht und unterstreicht, dass sich die beiden "gegenseitig antreiben".

"Das ist eine unserer großen Stärken", beschreibt Nieto das Teamduell und merkt an, dass "wir einfach unsere Philosophie aus der Moto2- in die MotoGP-Klasse übertragen haben. Das hat gut funktioniert."

Vertraglich ist Luca Marini derzeit noch bis Ende 2024 an das VR46-Team gebunden. Der Vertrag von Marco Bezzecchi läuft am Jahresende 2023 aus. Aber auch in seinem Fall deutet zuletzt mehr auf Verlängerung als auf Abschied hin.

