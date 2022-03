Statistik: Enea Bastianini der 25. italienische Sieger in der Königsklasse Keine Nation hat so viele Motorradrennen in der Königsklasse gewonnen wie Italien - Auch bei den Weltmeistertiteln hat Italien die Nase vorne

Mit seinem Triumph beim MotoGP-Saisonauftakt 2022 in Katar trug sich Enea Bastianini als 25. Italiener in die Siegerliste der Königsklasse ein. Mit 254 Grand-Prix-Siegen ist Italien auch die erfolgreichste Nation in der Geschichte der Motorrad-Weltmeisterschaft. In der ewigen Bestenliste der 500er-Klasse und der MotoGP halten auch mit Valentino Rossi (89 Siege) und Giacomo Agostini (68) zwei Italiener die ersten beiden Plätze. Dritterfolgreichster Italiener ist Andrea Dovizioso mit 15 Rennsiegen. In der Siegerliste der Königsklasse ist Spanien mit 179 Triumphen die zweitbeste Nation. Zwölf Fahrer haben dazu beigetragen. Die USA folgt mit 154 Rennsiegen an der dritten Stelle. Auch bei den Weltmeistertiteln hat Italien die Nase vorne. Sechs Fahrer haben insgesamt 20 WM-Titel gesammelt. Alleine Agostini wurde achtmal Weltmeister und Rossi siebenmal. Nach WM-Titeln ist Großbritannien mit 17 Weltmeistertiteln die zweitbeste Nation. Deutschland zählt zu jenen Ländern, die einen Sieger in der Königsklasse hervorgebracht haben. Edmund Czihak gewann im Jahr 1974 auf der Nürburgring Nordschleife mit einer Yamaha. Aufgrund mangelnder Sicherheitsvorkehrungen haben damals die internationalen Topstars das Rennen boykottiert. Italiens 25 Sieger in der Königsklasse: Valentino Rossi - 89 Siege Giacomo Agostini - 68 Andrea Dovizioso - 15 Max Biaggi - 13 Loris Capirossi - 9 Luca Cadalora - 8 Umberto Massetti - 6 Marco Lucchinelli - 6 Franco Uncini - 5 Marco Melandri - 5 Libero Liberati - 4 Francesco Bagnaia - 4 Alfredo Milani - 3 Alberto Pagani - 3 Franco Morbidelli - 3 Nello Pagani - 2 Virginio Ferrari - 2 Danilo Petrucci - 2 Giuseppe Colnago - 1 Remo Venturi - 1 Angelo Bergamonti - 1 Gianfranco Bonera - 1 Pierfrancesco Chili - 1 Andrea Iannone - 1 Enea Bastianini - 1 Mit Bildmaterial von Motorsport Images.