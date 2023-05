Statistik: Interessante Zahlen rund um den 1000. Motorrad-Grand-Prix

Die Motorrad-Weltmeisterschaft feiert am Wochenende ihr erstes Tausender-Jubiläum. Der Grand Prix von Frankreich auf dem Bugatti Circuit in Le Mans ist der 1000. Grand Prix seitdem am 17. Juni 1949 auf der Isle of Man (Großbritannien) offiziell WM-Fahrt aufgenommen wurde.

Seit der Premiere hat es zwar in der Königsklasse noch keine 999 Rennen gegeben, sondern "nur" 951. Die Motorrad-WM als Ganzes feiert trotzdem an diesem Wochenende ihr Tausender-Jubiläum. Das liegt daran, dass an bislang 48 der 999 Grand-Prix-Wochenenden die Königsklasse nicht am Start war.

Zuletzt gab es diesen Fall am 8. März 2020. Damals brach die Coronavirus-Pandemie aus. Der Grand Prix von Katar in Losail beinhaltete an jenem Tag zwar die Rennen der Moto3- und der Moto2-Klasse. Das MotoGP-Rennen aber wurde abgesagt.

Nachfolgend eine Reihe interessanter Statistiken aus bisher 999 Grands Prix der Motorrad-WM:

817 - Die Anzahl der Grand-Prix-Siege von Honda. Mit aktuell 817 Siegen über alle Klassen hinweg ist Honda der erfolgreichste Hersteller. Der bisher letzte Sieg gelang beim MotoGP-Rennen zum Grand Prix von Amerika 2023 in Austin mit Alex Rins. Der zweiterfolgreichste Hersteller ist Yamaha (520 Siege), gefolgt von Aprilia (295), MV Agusta (275) und Kalex (165).

432 - Die Anzahl der Grand-Prix-Starts von Valentino Rossi. Mit 432 Rennen hat Rossi, dessen Karriere von 1996 bis 2021 dauerte, an mehr als 43 Prozent aller Motorrad-Grands-Prix der Geschichte teilgenommen. Auf derart viele Rennen hat es kein anderer gebracht.

393 - Die Anzahl der unterschiedlichen Rennsieger. Von der Isle of Man TT 1949 bis zum Grand Prix von Spanien 2023 in Jerez haben 393 Piloten mindestens einen Motorrad-Grand-Prix gewonnen. Der aktuell neueste Sieger? Ivan Ortola dank seines Triumphs im Moto3-Rennen in Austin 2023.

235 - Die Anzahl der Podestplätze, die Valentino Rossi erzielt hat. Mit 235 Podestplätzen ist Rossi über alle Klassen hinweg der in dieser Hinsicht erfolgreichste Pilot, gefolgt von Giacomo Agostini (159 Podestplätze), Dani Pedrosa (153), Jorge Lorenzo (152) sowie Angel Nieto und Marc Marquez (jeweils 139).

122 - Die Anzahl der Grand-Prix-Siege von Giacomo Agostini (Titelfoto). Mit 122 Siegen über alle Klassen hinweg ist "Ago" der in dieser Hinsicht erfolgreichste Fahrer, gefolgt von Valentino Rossi (115 Siege), Angel Nieto (90), Marc Marquez (85) und Mike Hailwood (76).

73 - Die Anzahl der unterschiedlichen Rennstrecken, die bisher mindestens einen Grand Prix ausgerichtet haben. Die aktuell neueste Strecke, auf der die Motorrad-WM fuhr oder fährt, ist der Mandalika International Street Circuit. Dieser auf der Insel Lombok in Indonesien gelegene Kurs gehört seit 2022 zum Rennkalender.

73 - Die Anzahl der Grands Prix, die bislang in Assen stattgefunden haben. Der Grand-Prix-Kurs in den Niederlanden ist damit diejenige Strecke mit den meisten Grand-Prix-Wochenenden. Los ging es in der Premierensaison 1949. Bis 2019 wurde Jahr für Jahr in Assen gefahren, seit 2021 wieder. Einzig im Jahr 2020 machte die Motorrad-WM aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht in Assen Station.

72 - Die Anzahl der WM-Titel von Honda. Mit 72 WM-Titeln in der Fahrerwertung über alle Klassen hinweg ist Honda auch in dieser Hinsicht der erfolgreichste Hersteller (ebenso wie in Bezug auf die Grand-Prix-Siege). Die nach WM-Titeln zweiterfolgreichsten Hersteller sind Yamaha und MV Agusta (jeweils 37), gefolgt von Aprilia (19) und Suzuki (15).

15 - Die Anzahl der WM-Titel von Giacomo Agostini. Mit 15 WM-Titeln über alle Klassen hinweg ist "Ago" auch in dieser Hinsicht der erfolgreichste Fahrer (ebenso wie in Bezug auf die Grand-Prix-Siege). Der nach WM-Titeln gerechnet zweiterfolgreichste Fahrer ist Angel Nieto (13), gefolgt von Carlo Ubbiali, Mike Hailwood und Valentino Rossi (jeweils 9).

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.