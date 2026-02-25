Zum Hauptinhalt springen

MotoGP

Stefan Bradl sicher: Marquez will Rossis Vermächtnis angreifen

Stefan Bradl warnt die Konkurrenz: Marc Marquez ist trotz seiner jüngsten Stürze brandgefährlich - Warum der Titel aus seiner Sicht nur über den Spanier geht

Juliane Ziegengeist
Veröffentlicht:
Stefan Bradl sicher: Marquez will Rossis Vermächtnis angreifen

Stefan Bradl glaubt an Marc Marquez zehnten WM-Titel in dieser Saison

Foto: ServusTV ServusTV

Für Stefan Bradl ist klar: Wenn es um den Titelkampf in der MotoGP geht, führt kaum ein Weg an Marc Marquez vorbei. Der Deutsche findet bei Sport und Talk aus dem Hangar-7 deutliche Worte und erklärt, warum er den Spanier trotz Stürzen und Rückschlägen weiterhin für brandgefährlich hält.

"Das ist typisch Marc Marquez"

Bei den Thailand-Tests ist Marquez insgesamt dreimal gestürzt. Für viele Beobachter ein Warnsignal, für den Honda-Testfahrer jedoch nicht. "Das ist aber typisch Marc Marquez, weil er immer den Grenzbereich sucht", betont Bradl. Genau dieses kompromisslose Austesten mache ihn so besonders.

Er erklärt, dass Marquez so lange den Grenzbereich auslote, bis er ihn wirklich verstanden habe. "Wenn er den dann irgendwann mal gefunden hat, das Limit wieder ertastet, dann weiß er, wie er das einzuschätzen hat und dann kann er das über das Rennwochenende managen", erklärt der ehemalige MotoGP-Pilot.

Laut Bradl liegt genau darin die große Stärke des mehrfachen Weltmeisters: aus riskanten Momenten zu lernen und sie in kontrollierte Performance umzuwandeln. "Das macht ihn wieder ganz gefährlich", warnt der Deutsche bei ServusTV.

Tatsächlich ist Marquez dafür bekannt, selbst in schwierigen Phasen ans Maximum zu gehen. Seine aggressive Fahrweise, gepaart mit außergewöhnlicher Bike-Kontrolle, brachte ihm bislang neun Weltmeistertitel ein, sieben davon in der MotoGP. Nach verletzungsgeprägten Jahren ist er zu alter Dominanz zurückgekehrt.

Blick auf Rekorde und auf Rossi

Neben dem reinen Titelgewinn spielen für Marquez laut Bradl auch historische Bestmarken eine Rolle: "Rekorde sind interessant für ihn." Wer als Sportler bereits so viel erreicht habe wie er, wolle am Ende ganz oben stehen - ohne Diskussionen.

"Wenn du als Sportler schon so weit bist, will man der alleinige King sein. So ist es bei Marc genauso und er will der alleinige King in der MotoGP sein und Valentino Rossi überholen." Damit spricht Bradl offen aus, was viele denken: Marquez hat nicht nur Siege im Visier, sondern auch das Vermächtnis von Rossi.

Der Italiener, neunfacher Weltmeister und Ikone des Sports, ist bis heute eine Referenzgröße in der Geschichte der Motorrad-WM. Er und Marquez liegen derzeit gleichauf, was die Anzahl der Titel betriff. Doch 2026 könnte Marquez die Zehn knacken.

Auch wenn er selbst, angesprochen auf Rekorde, oft abwinkt, ist sich Bradl sicher: Es geht auch um den Platz in den Geschichtsbüchern, um die Frage, wer als Größter seiner Ära gilt.

Klarer WM-Tipp von Bradl

In seiner Prognose für 2026 ist Bradl klar: "Marc Marquez wird seinen Titel wieder verteidigen, weil er einfach der Intelligenteste und vom Race-Management der Beste ist." Der Deutsche weiß: Marquez' Stärke liegt nicht nur im puren Speed, sondern vor allem im strategischen Verständnis eines Rennens.

Er traut ihm zu, Situationen besser als jeder andere zu lesen, Reifen und Risiko perfekt einzuteilen und selbst an schwierigen Wochenenden das Maximum herauszuholen. Gerade diese Kombination mache den 33-Jährigen noch immer zum Maßstab.

Ob Marquez tatsächlich wieder an die Spitze stürmt und weiter an Rossis Rekorden kratzt, wird die kommende Saison zeigen. Bradl ist sich aber schon jetzt sicher: Wer Marc Marquez abschreiben will, begeht einen Fehler, denn sein Hunger, "der alleinige King" der MotoGP zu sein, ist weiterhin ungebrochen.

