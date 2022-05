"Stewards machen Arbeit nicht richtig" - Rins nach Kollision mit Nakagami sauer

Audio-Player laden

Suzuki musste beim Grand Prix von Italien in Mugello den zweiten Komplettausfall in Folge verkraften. Nach der Bekanntgabe des MotoGP-Ausstiegs unmittelbar vor Le Mans konnten Alex Rins und Joan Mir keinen einzigen Punkt sicherstellen.

In Mugello kam Rins zu Sturz, nachdem er mit Honda-Pilot Takaaki Nakagami aneinandergeraten war. Die Rennleitung stufte den Zwischenfall als Rennunfall ein. Diese Entscheidung konnte Rins nicht nachvollziehen.

"Ich verstehe seine Fahrweise nicht", ärgert sich Rins über das Manöver von Nakagami und beschreibt, was passiert war: "Bereits in der Runde zuvor überholte ich ihn in der Schikane. Er blieb auf seiner Linie und öffnete das Gas noch stärker, um meine Linie zu kreuzen. Ich probierte es in der Runde danach mit ein bisschen mehr Gas und war bereits vor ihm."

"Er blieb außen voll am Gas. Als wir die Motorräder aufrichteten, berührte er mich. Er war aber bereits außen. Ich stürzte", schildert Rins. "Ich verstehe nicht, warum er so fährt. Alle Fahrer sind gleicher Meinung, was ihn angeht. Er ist einer der gefährlichsten Fahrer, wenn es um Überholmanöver geht."

Wie Takaaki Nakagami den Zwischenfall erlebt hat

"Zum Glück fuhr niemand hinter uns", bemerkt Rins, der auf dem Randstein entlang rutschte. Nakagami sah den Zwischenfall anders. "Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wir fahren Rennen", sucht Nakagami nach einer passenden Reaktion.

Takaaki Nakagami beendete das Rennen auf der achten Position Foto: LCR Honda MotoGP Team

"In der Runde zuvor probierte er es bereits und ich machte die Tür zu, um meine Position zu verteidigen. In der Runde danach probierte er es erneut, aber ich war vor ihm. Am Ausgang von Kurve 11 kam er nach außen. Er traf mich. Ich war vor Rins und konnte nichts machen. Ich kann ihn ja nicht einfach vorbei winken", erklärt der Japaner.

"Es war ein Rennunfall", ist Nakagami überzeugt. "Natürlich tut es mir leid, dass er gestürzt ist und null Punkte geholt hat. Das tut mir leid, aber es war ein Rennunfall."

Alex Rins kritisiert Freddie Spencer und die Stewards

Die Rennleitung verzichtete auf eine Strafe gegen Nakagami. Alex Rins kann das nicht nachvollziehen. "Ich verstehe die Rennleitung nicht. Sie waren der Meinung, dass ich nicht vor ihm lag", wundert sich der Spanier und schimpft: "Die Stewards machen ihre Arbeit nicht richtig."

"Ich sprach mit Freddie Spencer und wunderte mich, weil er ein ehemaliger Fahrer ist und viele Überholmanöver hinter sich hat", so Rins. "Ich war vor Nakagami. Zarco startete das gleiche Manöver gegen Bezzecchi. Es war kein Problem, weil Bezzecchi ein guter Fahrer ist. Wenn man die Position verliert, dann verliert man die Position nun einmal."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.