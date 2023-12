Streit um RNF-Startplätze: "Amikale" Lösung zwischen Dorna und CryptoDATA

Das MotoGP-Team RNF ist Geschichte. Als neues Aprilia-Satellitenteam ist der US-amerikanische Rennstall Trackhouse-Racing vorgestellt worden. Mit der italienischen Marke wurde ein Dreijahresvertrag unterschrieben.

RNF-Gründer Razlan Razali, der 40 Prozent am Team hielt, hatte seine Rolle als Direktor schon am 14. November zurückgelegt. Beim finalen Saisonrennen in Valencia trat er auch formal als Teamchef zurück.

Am Tag nach dem Saisonfinale wurde bekannt, dass RNF die Startplätze für 2024 entzogen wurden. Mehrheitseigentümer CryptoDATA (60 Prozent) kündigte dagegen rechtliche Schritte an, um die Interessen der Firma zu wahren.

"Selbst im Motorsport sollten Ethik und Rechtmäßigkeit nicht außer Kraft gesetzt werden. Wir freuen uns darauf, uns vor Gericht mit der gleichen Leidenschaft wie auf der Strecke zu sehen", hieß es in einem Schreiben von CryptoDATA-CEO Ovidiu Toma.

Zu einem Rechtsstreit wird es aber nicht kommen. MotoGP-Promoter Dorna und die Teamvereinigung IRTA sind zu einer Einigung gekommen. Man konnte die Differenzen der vergangenen Wochen "amikal" beilegen.

"Die Meisterschaft anerkennt und schätzt CryptoDATAs technologisches Können und innovative Fähigkeiten und hofft, dass wir in Zukunft weiter zusammenarbeiten und Synergien zwischen unseren Organisationen schaffen können", heißt es in einem Statement.

Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta sagt: "Wir schätzen das Engagement, das CryptoDATA in der MotoGP hatte. Während unserer Zusammenarbeit hat CryptoDATA einen Beitrag in der MotoGP geleistet, der sich an verschiedenen Fronten auswirkte."

"CryptoDATA war nicht nur Titelsponsor des Grand Prix von Österreich, sondern wurde auch Mehrheitseigentümer von RNF. Sie halfen dem Team, in einer sehr kurzen Zeitspanne schwierige Momente zu überwinden."

Bogdan Maruntis, Mitgründer von CryptoDATA, sagt aus Sicht des Unternehmens: "Das Ziel von CryptoDATA war es nie, in die sportliche Seite des RNF-Teams involviert zu sein, da dies nicht unser Tätigkeitsbereich ist."

"Nichtsdestotrotz sahen wir eine Gelegenheit, uns tiefer in den Motorsport einzubringen und hatten beschlossen, dem RNF-Team zu helfen. Es war eine großartige Zeit und wir schätzen die Zusammenarbeit mit allen im Fahrerlager."

"Derzeit hat CryptoDATA seine geplanten Ziele in Bezug auf Geschäft und Marketing in der MotoGP erreicht. Wir werden uns nun auf unsere Hauptaufgabe in der Technologiebranche konzentrieren. Wir bleiben MotoGP-Fans und werden so viel wie möglich mit der Meisterschaft zusammenarbeiten."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.