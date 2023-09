Sturz schon vor dem Start! "Dummer Fehler", muss Lecuona darüber lachen

Iker Lecuona sorgte schon vor dem Start zum MotoGP-Rennen in Barcelona für Schrott. Als sich der Ersatzfahrer für Alex Rins im LCR-Honda-Team auf den Weg in die Startaufstellung machte, stürzte er in der engen Linkskurve 5.

Seine Honda lag mit leichten Schäden an der Verkleidung im Kiesbett. "Als ich am Boden lag, habe ich mir gedacht: 'Hey, was machst du da?'", schildert Lecuona. "Es war wirklich sehr stressig für mich. Ich habe zu mir selbst gesagt, dass ich dumm bin, weil ich diesen Fehler gemacht habe."

Er ist nicht der erste Fahrer, dem so ein Missgeschick passiert ist. Aber was war genau der Grund für den Sturz? "Ich würde es auch gerne wissen", muss Lecuona selbst über seinen Fauxpas schmunzeln. "Ehrlich gesagt, ich habe nichts Verrücktes gemacht."

"Ich meine, ich bin langsam gefahren, weil ich mit einem gebrauchten Reifen in die Startaufstellung fahren wollte. Der Wind war auch sehr stark. Das in Zusammenspiel mit dem kalten Reifen vielleicht", grübelt der Spanier.

"Es kam eine starke Windböe und das Vorderrad ist schlagartig eingeklappt. Das Motorrad wollte einfach nicht umlenken. Es ist einfach geradeaus weitergefahren. Ich habe mir dann das Motorrad geschnappt und bin langsam zurück zur Box gefahren."

Dort warteten bereits seine LCR-Mechaniker mit dem zweiten Motorrad. Lecuona stieg um und machte sich erneut auf den Weg in die Startaufstellung. Diesmal ohne Sturz! Allerdings war die zweite RC213V für Regen vorbereitet.

"Dann bin ich mit Regenreifen die Runde in die Startaufstellung gefahren. Danke an das Team für ihre harte Arbeit, denn sie mussten das Motorrad komplett umbauen. Federn, Dämpfer - alles mussten sie in der Startaufstellung machen."

Aber damit war die Arbeit für die Mechaniker nicht zu Ende, denn sie mussten die Schäden beim Sturzmotorrad reparieren und anschließend dieses Mororrad für den Fall der Fälle auf Regenabstimmung umrüsten.

Vom letzten Startplatz aus kam Lecuona schließlich als 16. und Vorletzter ins Ziel - zwei Sekunden hinter seinem Teamkollegen Takaaki Nakagami und fünf vor Markenkollege Joan Mir. "Mit meiner Performance im Rennen bin ich zufrieden", findet Lecuona.

Fährt Lecuona in Misano oder in Magny-Cours?

"Ich habe nur einen Fehler gemacht. Im Windschatten von Joan musste ich einmal geradeaus fahren, damit ich nicht mit ihm kollidiere. Dabei habe ich zwei, drei Sekunden verloren. Ohne diesen Fehler hätte es vielleicht für WM-Punkte gereicht."

"In den letzten Runden war ich auch schneller als Marc [Marquez]. Das heißt, dass ich die Reifen gut managen kann. Ich fange an, mich schnell und komfortabel zu fühlen. Das Team versteht auch meinen Fahrstil besser."

Barcelona war das vierte Rennwochenende, an dem Lecuona für Rins eingesprungen ist. So wie in Österreich war Rins auch in Barcelona vor Ort und besuchte sein Team. Er denkt über einen Comeback-Versuch am kommenden Wochenende in Misano nach.

Iker Lecuona in der "Honda-Meisterschaft" am Ende des Feldes Foto: Motorsport Images

Sollte sich Rins doch dagegen entscheiden, dann hätte Honda ein Problem. Denn am kommenden Wochenende kehrt auch die Superbike-WM in Magny-Cours aus der Sommerpause zurück. Fährt Lecuona also in Frankreich oder doch in Italien?

"Wie ich immer sage, ich bin ein Superbike-Fahrer", antwortet er auf diese Frage. "Normalerweise müsste ich am kommenden Wochenende in Magny-Cours sein." Am Sonntag wusste es Lecuona aber auch noch nicht genau.

"Hier [in der MotoGP] habe ich vielleicht etwas mehr Mühe als in der Superbike-WM, aber es macht viel Spaß, dieses Motorrad zu fahren. In der Superbike-WM kämpfe ich dafür etwas weiter vorne. Es ist einfach anders."

Bei seinen insgesamt fünf MotoGP-Einsätzen für Honda in diesem Jahr hat Lecuona keinen einzigen WM-Punkt gesammelt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.