Sturzstatistik 2022: MotoGP-Rookie zur Halbzeit vorn, ein Pilot sturzfrei

In der ersten Hälfte der MotoGP-Saison 2022 kam es zu einigen spektakulären und auch folgenschweren Stürzen. Man erinnere sich nur an den Startcrash in Barcelona, als Takaaki Nakagami mit Francesco Bagnaia und Alex Rins gleich zwei Konkurrenten auf einmal mit ins Aus riss.

Beim letzten Rennen vor der Sommerpause in Assen sorgte ausgerechnet Weltmeister Fabio Quartararo für Schlagzeilen, als er gleich zweimal stürzte - ein seltener Fehler des Yamaha-Piloten, der damit seinen ersten Ausfall in der laufenden Saison verzeichnete.

In der Sturzstatistik ist Quartararo mit insgesamt vier Stürzen im Zeitraum von elf Grand-Prix-Wochenenden aber nur am unteren Ende der Rangliste zu finden. Diese führt in dieser Saison zur Halbzeit ein MotoGP-Rookie an: Marco Bezzecchi aus dem VR46-Team kam es auf 15 Stürze und ist damit Spitzenreiter.

Marc Marquez kommt auf zehn Stürze

Gezählt werden alle Unfälle, die sich während der Trainings, Qualifyings, Warm-ups und Rennen ereignen. Direkt hinter Bezzecchi reiht sich in dieser Statistik Enea Bastianini ein. Der Gresini-Pilot kommt auf 14 Stürze. Zweistellig sind außerdem Alex Marquez (12), Jorge Martin (11), Marc Marquez und Pol Espargaro (10).

Gemessen daran, dass Marc Marquez vier der bisher elf Rennwochenenden gar nicht erst bestreiten konnte und in Indonesien nach einem schweren Crash im Warm-up aussetzen musste, ist er der Mann, der im Verhältnis zu den gefahrenen Session am meisten stürzte.

Neunmal zu Boden gingen laut Statistik gleich drei Fahrer: Johann Zarco, Joan Mir und Darryn Binder. Mit acht Stürzen sind Francesco Bagnaia und Brad Binder vermerkt. Bei Bagnaia passierten die Hälfte seiner Crashes allerdings in Rennen, was dem Italiener im Kampf um den Titel viele wichtige Punkte kostete.

Maverick Vinales stürzte kein einziges Mal

Hinter Aleix Espargaro und Jack Miller mit je sieben Stürzen reiht sich Stefan Bradl ein, der sechsmal zu Boden ging - und das, obwohl er an nur fünf MotoGP-Wochenenden teilnahm.

Am unteren Ende des Rankings sind neben den beiden Testpiloten Lorenzo Savadori und Michele Pirro, die ebenfalls nicht alle bisherigen Saisonstationen mitmachten, Andrea Dovizioso und Maverick Vinales zu finden. Während Dovizioso nur einen Sturz hatte, blieb Vinales als einziger Fahrer im Feld immer sitzen.

Zusammengerechnet kam die MotoGP in ihrer ersten Saisonhälfte auf 186 Stürze. Über alle drei WM-Klassen verteilt gab es 609 Stürze. Die meisten davon, nämlich 106, ereigneten sich in Portugal. Am zweithäufigsten wurde in Le Mans gestürzt (87).

Alle MotoGP-Stürze nach elf von 20 Rennen 2022:

Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) - 15

Enea Bastianini (Gresini-Ducati) - 14

Alex Marquez (LCR-Honda) - 12

Jorge Martin (Pramac-Ducati) - 11

Marc Marquez (Honda) - 10*

Pol Espargaro (Honda) - 10*

Johann Zarco (Pramac-Ducati) - 9

Joan Mir (Suzuki) - 9

Darryn Binder (RNF-Yamaha) - 9

Francesco Bagnaia (Ducati) - 8

Brad Binder (KTM) - 8

Aleix Espargaro (Aprilia) - 7

Jakc Miller (Ducati) - 7

Stefan Bradl (Honda) - 6*

Fabio Di Giannantonio (Gresini-Ducati) - 6

Remy Gardner (Tech-3-KTM) - 6

Franco Morbidelli (Yamaha) - 6

Takaaki Nakagami (LCR-Honda) - 6

Alex Rins (Suzuki) - 5*

Raul Fernandez (Tech-3-KTM) - 5*

Luca Marini (VR46-Ducati) - 5

Fabio Quartararo (Yamaha) - 4

Miguel Oliveira (KTM) - 4

Lorenzo Savadori (Aprilia) - 2*

Andrea Dovizioso (RNF-Yamaha) - 1*

Michele Pirro (Ducati) - 1*

Maverick Vinales (Aprilia) - 0

*nicht an allen Wochenenden/Rennen teilgenommen

