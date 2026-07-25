Sturzstatistik MotoGP-Saisonhalbzeit 2026: Joan Mir nicht Erster!

Im Rennkalender der MotoGP-Saison 2026 ist derzeit Sommerpause. Die Pause fällt genau auf den Halbzeitpunkt der Saison. Das nehmen wir auch in diesem Jahr wieder zum Anlass, einen Blick auf die Sturzstatistik zu werfen.

11 Rennwochenenden wurden in dem Monaten März bis Juli absolviert, 11 weitere stehen in den Monaten August bis November noch auf dem Plan (MotoGP-Kalender 2026). Die große Überraschung gleich vorweg. Bei Halbzeit der Saison ist es nicht etwa Honda-Werkspilot Joan Mir, der die Sturzstatistik anführt, sondern tatsächlich ein anderer Fahrer!

Tabellenführer Jorge Martin führt auch Sturzstatistik an

Aprilia-Werkspilot Jorge Martin verbuchte in der ersten Saisonhälfte über alle Sessions gerechnet 16 Stürze. Damit ist bei Halbzeit der Saison ausgerechnet der Spitzenreiter der MotoGP-Fahrerwertung 2026 auch der Spitzenreiter der Sturzstatistik.

In der ersten Saisonhälfte ist niemand so oft gestürzt wie WM-Leader Jorge Martin Foto: Jose Jordan / AFP via Getty Images

Joan Mir folgt mit 15 Stürzen an zweiter Stelle. Franco Morbidelli (VR46-Ducati) ist im bisherigen Saisonverlauf 13 Mal gestürzt und damit Dritter der aktuellen Sturzstatistik. Martin, Mir, Morbidelli sind allesamt zu allen Rennwochenenden der ersten Saisonhälfte angetreten. Das gilt aber längst nicht für alle Fahrer im Feld.

Alex Marquez, Marco Bezzecchi und auch Marc Marquez sind im bisherigen Saisonverlauf allesamt schon zweistellig gestürzt, obwohl sie mehrere Rennen haben auslassen müssen. In den meisten Fällen waren Verletzungen der Grund, bei Bezzecchi aber war ein Nichtantritt an einem Rennsonntag einmal auf eine Sperre zurückzuführen.

Raul Fernandez mit wenigsten Stürzen aller Stammfahrer

Ein Aprilia-Fahrer führt die Sturzstatistik bei Saisonhalbzeit an, nämlich Jorge Martin. Ein anderer Aprilia-Fahrer ist derjenige Stammfahrer mit den wenigsten Stürzen. Es ist Trackhouse-Pilot Raul Fernandez mit zwei Stürzen, nachdem er zu allen 11 bisherigen Rennwochenenden 2026 angetreten ist.

Raul Fernandez hatte 2026 bislang nur zwei Stürze - einer davon völlig schuldlos Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Einer von Fernandez' zwei Stürzen war komplett unverschuldet. Es war seine Verwicklung in den von Jorge Martin ausgelösten Startcrash beim Grand Prix von Ungarn im Balaton Park. Das einzige weitere Mal, dass Fernandez im bisherigen Saisonverlauf gestürzt ist, das war im Sprint des Frankreich-Wochenendes in Le Mans.

Yamaha-Werkspilot Fabio Quartararo, der schon in den Sturzstatistiken der vergangenen Jahre regelmäßig weit unten auftauchte, weil selten gestürzt, hält sich mit aktuell drei Stürzen auch bei Halbzeit 2026 gut. Auch Teamkollege Alex Rins ist mit vier Stürzen vergleichsweise selten zu Boden gegangen.

Die große Frage ist, ob Quartararo seine positive Tendenz wird halten können, wenn er ab 2027 für das Honda-Werksteam an den Start gehen wird. Honda-Fahrer waren in den MotoGP-Sturzstatistiken der jüngeren Vergangenheit regelmäßig weit vorne zu finden.

In den Jahren 2025 und 2023 lag ein Honda-Fahrer sogar ganz vorne in der Sturzstatistik, im Jahr 2024 nicht. Die MotoGP-Sturzstatistiken aus der Zeit vor 2023 umfassen zwangsläufig keine Sprints, weil es die kurzen Samstagsrennen erst seit 2023 gibt.

28 Stürze in Austin und damit mehr als in Le Mans

Bezogen auf die Strecken ist bei Halbzeit der Saison 2026 ausnahmsweise mal nicht Le Mans in Frankreich diejenige, auf der es die meisten Stürze gab. Stattdessen ist das in diesem Jahr der Circuit of The Americas in Austin, Austragungsort des Grand Prix der USA.

In Austin gab es 2026 bislang die meisten Stürze, hier Marc Marquez im FT1 Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

In Austin gab es sowohl in der Königsklasse MotoGP - 28 Stürze - als auch über alle drei WM-Klassen zusammengerechnet - 73 Stürze - die meisten Zwischenfälle. Zum Vergleich: In Le Mans waren es in diesem Jahr nicht zuletzt dank des guten Wetters "nur" 19 Stürze von MotoGP-Piloten, und insgesamt 60 Stürze in allen drei WM-Klassen (MotoGP, Moto2, Moto3).

Dasjenige Rennwochenende der ersten Saisonhälfte mit den wenigsten Stürzen war in der MotoGP-Klasse das Thailand-Wochenende in Buriram, wo lediglich sieben Stürze gezählt wurden. Klassenübergreifend war es das Italien-Wochenende in Mugello mit 22 Stürzen.

Insgesamt gab es in der ersten Saisonhälfte 2026 knapp 500 Stürze über alle drei WM-Klassen gerechnet, nämlich 494. Auf die Königsklasse MotoGP entfielen davon knapp 200, nämlich 186 Stürze. Diese verteilen sich auf 28 Fahrer (22 Stammfahrer plus sechs Ersatzfahrer oder Wildcard-Starter).

* nicht an allen Rennwochenenden angetreten