Superbike-Gaststart: MotoGP-Pilot Jack Miller bestätigt ASBK-Wildcard

MotoGP-Laufsieger Jack Miller wird Ende November in der Australischen Meisterschaft einen Gaststart absolvieren. Wie im Vorjahr wird Miller mit einer Ducati Panigale V4R antreten und sich mit den Spitzenfahrern der ASBK messen.

"Ich freue mich darauf, nach Adelaide zu kommen, um im November in der Australischen Superbike-Meisterschaft in The Bend dabei zu sein. Im vergangenen Jahr hatte ich zusammen mit meinen Freunden und meiner Familie unglaublich viel Spaß", erinnert sich Miller.

Das Event findet vom 25. bis zum 27. November im The Bend Motorsport Park statt. Für die Serienverantwortlichen und den Promoter der Rennstrecke ist Millers Gaststart eine sehr gute Nachricht.

"Jack ist eine Ikone des Sports", bemerkt Sam Shahin, der Verantwortliche der Rennstrecke. "Es ist richtig toll, wenn ein australischer Fahrer weiterhin daran interessiert ist, wie sich der Sport in Australien entwickelt. Ich freue mich, dass er zurückkommt und die Fans hier und auf der ganzen Welt begeistert."

Der ASBK-Gaststart wird Millers finales Rennen auf einer Ducati sein. Am Ende der Saison wechselt der Australier von Ducati zu KTM. Im Gegensatz zu Ducati verfügt KTM nicht über ein Serien-Superbike. Weitere Gaststarts sind demzufolge unwahrscheinlich, sollte Miller nicht mit einem Fremdfabrikat antreten.

Mit Bildmaterial von ASBK.