Suzuki GSX-RR: Weltmeister Joan Mir wünscht sich stärkeren Motor

In der abgelaufenen Saison der MotoGP punktete die Suzuki GSX-RR mit ihrer guten Balance. Auch wenn Suzukis MotoGP-Bike in keinem Bereich auffällig gut war, verfügte das Motorrad über das wohl beste Gesamtpaket. Joan Mir nutzte die Qualitäten der GSX-RR und holte sich ein Rennen vor dem Saisonfinale vorzeitig die WM-Krone. Teamkollege Alex Rins wurde WM-Dritter.

Doch um auch in Zukunft vorne mitkämpfen zu können muss Suzuki nachlegen. Weltmeister Joan Mir sieht vor allem in einem Bereich noch viel Luft für Verbesserungen: "Ich will einen besseren Motor und wünsche mir mehr Leistung. Das wird sehr wichtig sein", bemerkt der Spanier.

Mir erinnert sich an einige Treffen mit Landsmann Tito Rabat, der mit seiner Ducati auf den Geraden Vorteile hatte. "Wenn ich meinen Freund Tito sehe, dann meint er immer: 'Dein Motorrad ist nicht schnell. Ich hole auf den Geraden immer sehr viele Meter auf.' Man sieht, dass unser Motorrad nicht das schnellste ist", so der neue Weltmeister.

"Unser Motorrad hat andere Stärken. Der Motor ist aber eine Sache, an der wir arbeiten müssen. Zudem müssen wir am Chassis ein paar kleine Dinge ändern", erklärt Mir. "Ich habe mir das gesamte Jahr über mehr Haftung in maximaler Schräglage und mehr Traktion gewünscht. In diesen Bereichen sollten wir das Motorrad verbessern."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.