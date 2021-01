Suzuki: Verliert das Weltmeister-Team Davide Brivio an die Formel 1?

Laut verschiedenen Medienberichten wird Davide Brivio in der Saison 2021 nicht länger als Suzuki-Teammanager tätig sein. Der Italiener, der maßgeblich am Aufstieg bei Suzuki beteiligt war, soll in der neuen Saison beim Formel-1-Team Alpine (Renault-Nachfolger-Team) die Rolle des CEO übernehmen.

Mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft in der MotoGP-Saison 2020 erweiterte Brivio seinen beeindruckenden Lebenslauf um einen weiteren Meilenstein. In der Vergangenheit feierte der Italiener bereits vier WM-Titel mit Yamaha und pflegte eine enge Verbindung zu Valentino Rossi.

Brivio begleitete Rossi später als Berater, bevor er zu Suzuki wechselte. In der Saison 2014 testete Suzuki die neue Maschine mit Reihen-Vierzylinder-Motor nach Yamaha-Vorbild, bevor man 2015 wieder mit einem Werksteam an den Start ging. Bereits in der Saison 2016 gelang der erste Sieg. Maverick Vinales gewann das Rennen in Silverstone.

Joan Mir sorgte 2020 für den bisher größten Erfolg seit dem Suzuki-Comeback in der MotoGP. Der Spanier gewann vorzeitig die Meisterschaft. Sollte Brivio das Team tatsächlich verlassen, dann entsteht bei Suzuki ein großes Loch. Bisher ist unklar, wer die besten Karten für die Nachfolge hat.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.